Esta série de ficção científica é a mais assistida atualmente na Netflix em todo o mundo: também tem terror

A Netflix revelou, na primeira semana de Abril, as listas dos filmes e programas de televisão em inglês e não inglês mais assistidos em sua plataforma em todo o mundo durante a semana passada.

Durante o período de 1 a 7 de abril, uma variedade de filmes e séries conseguiram conquistar os assinantes, mas apenas dez lugares estão disponíveis no top 10 da gigante do streaming.

No caso das séries, houve uma que não só se posicionou em primeiro lugar no ranking de séries de língua não inglesa mais assistidas em todo o mundo, ao obter 6,3 milhões de visualizações em dois dias.

Graças aos números alcançados, também se tornou o segundo projeto mais visto globalmente em todo o mundo, atrás apenas de ‘O Problema dos Três Corpos’ (lançado em ).

Qual é a série não inglesa mais assistida na Netflix atualmente?

Trata-se de ‘Parasyte: Os Cinzas’, uma série sul-coreana de ficção científica e terror inspirada no bem-sucedido mangá Parasyte de Hitoshi Iwaaki, que chegou à biblioteca da Netflix em 5 de abril de 2024.

Dirigida pelo famoso cineasta Yeon Sang-ho, a bem-sucedida produção narra em seis episódios a história de Su-in, uma jovem que acaba no hospital após sofrer um acidente de trânsito quase fatal em Namil.

Os médicos dizem que ela parece perfeita, mas algo não está bem com ela e ela não é a única. Tanto ela como outros humanos foram infectados por estranhos parasitas que tomam controle de seus cérebros.

O Governo da Coreia do Sul decide formar um grupo antiparasitário chamado Os cinzas para eliminá-los de seu território sob a liderança implacável de Choi Jun-kyung.

No entanto, ao contrário de outros infectados, Su-in ainda é parte humana. Ela sofre de uma espécie de simbiose com o parasita e até conversa com ele. O organismo salvou sua vida depois de ser atropelada.

Enquanto isso, ela salvou a criatura ao se tornar sua hospedeira. Ambos devem coexistir, mas, como é possível que ela mantenha um pouco de sua humanidade e o que sua existência representa para o mundo?

O que a crítica disse sobre ‘Parasyte: Os Cinzas’?

Encabeçado por Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan, Lee Jung-hyun, Kwon Hae-hyo, Kim In-kwon e Lee Hyun-kyun, ‘Parasyte: Os Cinzas’ não só tem sido um sucesso na plataforma, mas também entre a crítica.

Joel Keller, do Decider, afirmou que a série sul-coreana "tem ação suficiente para manter o interesse dos espectadores, mas a história da existência mutante de Su-in também é o que vai nos manter atentos".

Lya Rosén do jornal La Tercera opinou que a trama oferece “uma combinação de horror, ficção científica e violência, além de bons efeitos especiais para dar vida aos parasitas ameaçadores de sua história. (...) que em seis episódios surpreende, assusta e entretém”.

Por último, Jesús Chavarría do jornal La Razón de México concluiu: “Não estamos falando de uma adaptação do mangá Parasyte de Hitoshi Iwaaki (...) no sentido estrito da palavra, mas sim de uma extensão mais do que eficaz da franquia, que sem dúvida será apreciada pelos fãs.