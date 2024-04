“Está muito grave”: a alarmante previsão de Mhoni Vidente sobre Kate Middleton

Kate Middleton estaria muito doente devido ao câncer que ela tem, de acordo com o que Mhoni Vidente revelou durante sua participação no programa Reporte H.

A reconhecida vidente cubana afirmou que a princesa de Gales teria sido internada no hospital novamente devido ao câncer que a está invadindo, além disso, também disse que é preciso se proteger das más energias e abrir as energias positivas. Por último, acrescentou que usar água benta e acender uma vela sempre será algo importante e útil.

“O câncer está a invadindo completamente, do estômago ao intestino” e “E sua saúde está muito grave”, expressou Mhoni Vidente.

A popular taróloga cubana já abalou a comunidade internacional com suas diferentes previsões, uma delas foi justamente sobre a saúde da princesa de Gales, já que durante o programa "Pergunte a Mhoni" que é transmitido pelo canal do YouTube do El Heraldo de México, afirmou que ela estava com câncer.

Mhoni Vidente: "O câncer está invadindo você"

"A situação com Kate Middleton aqui já está grave... estão prolongando cada vez mais, há muita controvérsia sobre a situação médica porque dizem que talvez ela já tenha morrido ou que estão a escondendo, seria terrível...", disse Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente (Paola Hernández)

Mhoni Vidente: "É um câncer já mortal que ele tem no estômago"

Dois dias depois, a princesa de Gales sairia para anunciar que foi diagnosticada com câncer e decidiu começar a quimioterapia preventiva.

"A minha equipa médica recomendou-me que fizesse um tratamento de quimioterapia preventiva e agora estou nas primeiras etapas desse tratamento", afirmou nas suas redes sociais.

“Claro, isso foi um grande choque, e William e eu temos feito o possível para processar e lidar com isso de forma privada pelo bem de nossa jovem família. Como podem imaginar, isso tem levado tempo”, concluiu.