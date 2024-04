Eliminado da prova de resistência, Matteus está na final do BBB 24

Restando apenas quatro dos participantes no BBB 24, a final começou a ser definida depois que Beatriz Reis foi eliminada da casa mais vigiada do Brasil. Desde terça-feira (11), o Top 4 acompanha a última prova de resistência da temporada, mas Matteus Alegrette já se despediu e está no próximo paredão.

Mas, se depender da internet, o gaúcho não precisa se preocupar com a final. Mesmo sendo o primeiro a deixar a prova, Matteus é visto como favorito por parte dos telespectadores do Big Brother Brasil e recebeu muitos comentários fortalecendo sua posição no jogo.

Ao acompanhar a saída de Matteus Alegrette da prova do finalista, um fã do BBB mandou um recado: “Relaxa Alegrette, que tua vaga na final está garantida”, escreveu o fã.

Recomendados

Matteus precisou ser carregado ao abandonar a última prova de resistência do BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

Seguindo o mesmo raciocínio, uma outra pessoa disse que o ficante de Isabelle poderia ficar despreocupado com a final do BBB 24, já que ele é um dos “finalistas” da temporada.

Há também quem lamente a saída de Matteus Alegrette da prova de resistência do BBB: “Fico triste , pelo Matteus. O rapaz, é gente boa, mas eu torço pro Davi”.

Matteus não desistiu da prova de resistência

Este ponto é um dos mais defendidos nas redes sociais entre os fãs do BBB 24. Segundo aqueles que acompanham tudo ao vivo e torcem pela vitória de Matteus, o brother não desistiu da prova do finalista, mas foi desclassificado.

“Ele passou mal e acabou vomitando, por isso foi desclassificado”, disse uma pessoa. Com a mesma lógica, outro perfil afirmou que Matteus não desistiu, mas passou mal: “Morri de pena, logo ele que é bom de prova. Mas o corpo reage e não aguenta”, escreveu ele no perfil oficial do BBB no Instagram.

A última prova de resistência vai definir quem já está na final do BBB 24, que foi marcada para terça-feira (16), depois do capítulo da novela Renascer, na Globo.