Com Ana Maria Braga, Bia nega que tenha interpretado personagem no BBB: “Minha mãe não achava que eu era normal”

Convidada para o tradicional café da manhã com a apresentadora Ana Maria Braga, no “Mais Você”, a BBB Beatriz, eliminada no paredão desta quinta-feira com 82,61% dos votos, disse que achou graça quando perguntaram se ela havia criado uma personagem durante o reality. “Eu tenho uma alegria dentro de mim. Eu gosto de brincar, pular, gritar, desde criança”, afirmou.

Durante o programa, o jeito ‘espevitado’ da sister chamou a atenção dos outros participantes, que a acusavam de querer chamar a atenção. “Achei engraçado me perguntarem se é um personagem, porque eu sou assim”, explicou para a apresentadora.

“Com 6 anos, minha mãe me levou no médico porque achou que eu não era normal. Minha mãe não achava que eu era normal. O médico disse que era normal, só que eu nasci para brilhar”, garantiu.

Ana Maria exibiu durante o programa cenas do show que o cantor Xande dos Pilares havia feito na casa do BBB e no qual Bia ficou praticamente em cima do palco, apesar do alerta dos colegas de que era proibido e todos seriam punidos. ”A gente estar no ‘Big Brother’, a gente ultrapassa o normal, e quando a gente vê um ídolo seu na sua frente, é muito forte, eu sai de mim”, afirmou a eliminada.

A ‘pisada na bola’ da sister acabou em bronca da direção, revelou Beatriz no ‘Mais Você’. “Mas eu fui tão feliz, eu me entreguei. Uma hora a gente vai partir dessa vida. Tem que viver. O mundo já é triste demais”, disse.