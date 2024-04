Chegou o dia: Estreia ‘Back to Black’, a cinebiografia de Amy Winehouse

Back to Black, a história menos contada de Amy Winehouse (Courtesy of Dean Rogers/Focus Fe/Courtesy of Dean Rogers/Focus Fe)

Após vários meses de espera, finalmente milhões de fãs ao redor do mundo poderão desfrutar nos cinemas a partir desta quinta-feira, 11 de abril, da tão esperada biografia de Amy Winehouse, ‘Back to Black’, com exceção do Reino Unido, onde os produtores decidiram lançá-la um dia depois para coincidir com o início do fim de semana.

O filme dirigido pela cineasta inglesa Sam Taylor-Johnson, com roteiro de Matt Greenhalgh e estrelado por Marisa Abela, contará os primeiros anos de vida da cantora que infelizmente faleceu aos 27 anos em 2011, após um relatório forense confirmar que a causa foi uma intoxicação alcoólica acidental.

Reedição de ‘Tears Dry on Their Own’

Entre os destaques na produção audiovisual, os criadores adiantaram que será possível apreciar imagens exclusivas de Amy Winehouse. Além disso, o vídeo Tears Dry on Their Own, considerado um dos melhores de sua curta carreira, foi reeditado por David LaChapelle, com ilustrações inéditas da icônica britânica do Soul e R&B.

A banda sonora de ‘Back To Black Songs From The Original Motion Picture’ incluirá gravações originais do álbum de estreia ‘Frank’ e do célebre ‘Back To Black’. Também incluirá uma nova música, ‘Song for Amy’, cantada por Nick Cave.

No álbum também estarão presentes músicas de artistas que foram uma inspiração para Amy, como The Shangri-Las, Billie Holiday, Minnie Riperton, Dinah Washington e Sarah Vaughan, cujas vozes são ouvidas em momentos-chave do filme.

A história detalhará o relacionamento de Amy com seus pais, o relacionamento tóxico com o namorado, seus processos criativos, sua ascensão à fama e, é claro, o declínio de sua vida artística e pessoal devido às suas fortes adições que foram a principal causa de sua morte em 23 de julho de 2011.