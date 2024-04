BBB 24: Questionada sobre Davi, Beatriz faz comparação inusitada com familiar

Beatriz foi polêmica ao não abraçar Davi durante sua despedida do BBB 24, mas fora da casa mais vigiada do Brasil, a vendedora revelou os motivos de uma relação tão extrema com o brother. Em poucas palavras, a vendedora do Brás disse que o aliado é muito parecido com seu pai.

O desabafo sobre a relação com Davi dentro do BBB começou quando Bia lembrou que ela não quis abraçar o adversário no paredão ao ser eliminada: “Ele quis me abraçar alí na saída e eu dei a mão. Mas, depois ele ‘Bia, o jogo acabou’, aí eu abracei. Eu gosto muito dele”, contou ela.

Eliminada do BBB 24, Beatriz se despede de Davi com aperto de mão (Reprodução/Globo)

Depois, Beatriz Reis afirmou que Davi é uma pessoa muito alegre, mas que algo no convívio diário era reforçado de maneira ruim: “Eu gosto muito dele. Eu acho o Davi uma pessoa fantástica, muito alegre, incrível, só que ele tem uma personalidade forte. Ele parece muito com o meu pai”.

Beatriz não aceita os sermões de Davi

Fora do BBB 24, a sister conversou com Thaís Fersoza e Ed Gama no Bate-Papo BBB e disse que, em determinadas situações, não aceita a maneira que Davi coloca o seu ponto de vista.

“Quando ele foi falar comigo na academia, eu não quis ouvir, porque ele começou a querer dar lição de moral. Eu pensei que ele iria falar ‘olha, Bia, eu acho você egoísta, essa é a minha opinião. Mas, e a nossa amizade, como vai ficar, você vai querer ser minha amiga?’”, afirmou a vendedora.

BBB 24: Beatriz compara Davi a Satanás e diz que ele está “usando as pessoas” Imagem: reprodução Rede Globo

Segundo a eliminada do BBB 24, Davi queria colocar o seu argumento em primeiro lugar e ela não aceitou: “Eu não abaixei a cabeça. Quando eu estou errada eu abaixo a cabeça, eu sou a primeira a falar que errei, mas quando eu sei que eu sou e o que eu estou fazendo eu não abaixo a cabeça”.

Por fim, Beatriz Reis voltou a reforçar que Davi “é uma pessoa incrível”, mas que o temperamento forte dos dois acabou por gerar um choque na convivência dentro do BBB 24.