As ações da princesa Leonor e da filha Sofía que alertam a rainha Letizia

Para a realeza espanhola, o comportamento de seus membros deve estar à altura do cargo que ocupam. No caso do rei Felipe VI e da rainha Letizia, eles têm o grande compromisso de que a criação de suas filhas, a princesa Leonor e a filha Sofía, seja tal como exige a monarquia europeia.

Mas estamos falando de dois jovens em plena idade da rebeldia, que têm amigos, que desejam ter uma vida normal como a de seus colegas e as regras das monarquias são rigorosas, especialmente para a princesa Leonor, herdeira do trono e que acabou de completar 18 anos.

As dores de cabeça da Dona Letizia estão cada vez mais fortes, não só lidando com os compromissos de sua investidura e as críticas constantes da imprensa espanhola, mas também com a educação de suas filhas e o comportamento correto que elas devem ter.

Embora a princesa Leonor já seja maior de idade e possa realizar outras ações, a infanta Sofía ainda está sob a autoridade de seus pais. A jovem está estudando em um internato no País de Gales e é lá onde alguns de seus comportamentos têm chamado a atenção.

Sofía não é uma boa estudante como seu pai foi

Sofía estuda no internato no País de Gales, onde está no primeiro ano do bacharelado internacional. Sabe-se que a instituição mantém um método de estudo interativo, onde busca incorporar o conhecimento de forma mais dinâmica, e não através da memorização.

De acordo com o portal Panorama, a filha Sofía desfruta de muito tempo livre nos fins de semana, onde aproveita para sair pelos arredores do internato.

Perto do local, há uma vila onde os estudantes vão para se distrair, consomem álcool e fazem festas. Foram os próprios moradores da vila que, em várias ocasiões, reclamaram à instituição de ensino sobre o comportamento de seus alunos.

A imprensa cor-de-rosa espanhola está de olho nas filhas dos reis da Espanha e entre as informações vazadas está que Sofía passa muito tempo com seus colegas e às vezes não comparecem às aulas. Além disso, muitos a comparam com seu pai e afirmam que não é tão boa aluna como era Felipe. Aparentemente, a obediência de Sofía saiu do controle.

Leonor está de festa e fuma cigarro eletrônico

A princesa Leonor também foi vista festejando. Precisamente, foi gravada celebrando o final do segundo semestre com seus colegas do centro militar. Os jovens jantaram em um centro de Zaragoza e depois se dirigiram a Babia, uma discoteca popular.

Naquele lugar, Leonor foi vista relaxada e várias pessoas aproveitaram para tirar fotos da princesa. A jovem dançou durante o tempo em que esteve na discoteca e bebeu vodka. Um fato que chamou a atenção foi que, ao sair do local, a princesa foi vista fumando um cigarro eletrônico, que é uma tendência entre os jovens.

Por todos esses motivos, a rainha Letizia estaria extremamente preocupada, já que suas filhas devem seguir certos protocolos de comportamento, que aparentemente não estão sendo cumpridos.