Aerosmith retorna turnê após a lesão que Steven Tyler sofreu nas cordas vocais

Há vários meses, o Aerosmith adiou sua turnê devido a uma lesão grave nas cordas vocais de Steven Tyler, o vocalista da banda, que o impediu de continuar cantando por um bom tempo.

Depois de se apresentar em três ocasiões, a banda de rock americana teve que cancelar sua tão aguardada turnê devido à saúde de seu vocalista, que tem estado em repouso nos últimos sete meses e se recuperou quase completamente.

"Aos nossos fãs: Infelizmente, a lesão vocal de Steven é mais grave do que se pensava inicialmente. Seu médico confirmou que, além do dano em suas cordas vocais, ele fraturou a laringe, o que requer cuidados contínuos", pode-se ler em parte do comunicado compartilhado pelo Aerosmith no início do último trimestre de 2023.

Algumas pessoas têm se perguntado até quando os membros do Aerosmith vão tocar, pois a banda foi formada há mais de 50 anos e eles continuam oferecendo shows.

No entanto, no ano passado anunciaram sua turnê de despedida ‘Peace Out’, onde tocariam com o grupo The Black Crowes, mas devido à lesão que Steven Tyler sofreu após o terceiro show, teve que ser adiada.

Finalmente, Aerosmith reativou sua última turnê e, conforme planejado, começará em Pittsburgh em 20 de setembro e terminará em 26 de fevereiro de 2025.

A emblemática banda de rock fará mais de 40 apresentações na América do Norte para se despedir adequadamente de seus fãs e a venda de ingressos começará em 12 de abril.