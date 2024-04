A reunião secreta de William com a mãe de Kate Middleton, no meio do tratamento contra o câncer

O encontro secreto da mãe de William e Kate Middleton, no meio do tratamento do câncer da princesa WPA Pool / Tristan Fewings / Getty Images (Tristan Fewings/WPA Pool / Getty Images)

Na última sexta-feira, 22 de março, quando Kate Middleton revelou ao mundo seu diagnóstico de câncer através de um vídeo gravado pela BBC, antes de iniciar suas férias da Páscoa. Desde então, pouco mais se sabe sobre a situação da princesa de Gales, exceto que ela se deslocou com seu marido e seus três filhos, George, Louis e Charlotte, até Anmer Hall, a casa do casal dentro da propriedade de Sandringham.

Encontro com sua sogra Carole Middleton

No entanto, quase três semanas depois, foi o jornalista do Daily Mail, Richard Eden, quem publicou em exclusivo o plano secreto de dois membros do clã. De acordo com as informações recolhidas pelo colunista, o príncipe William foi visto com sua sogra Carole em um bar no norte de Norfolk no último fim de semana, buscando um momento de descontração e cumplicidade diante da situação da recuperação de sua esposa.

“Tudo foi muito discreto, sem grandes fanfarras. Simplesmente entrou e atravessou o pub. Parecia estar com Carole Middleton”, revelou um dos clientes presentes ao jornalista britânico. Além disso, ele esclareceu que em nenhum momento Kate Middleton fazia parte da cena. Por outro lado, o Palácio de Kensington foi questionado, mas se recusou a fazer qualquer tipo de comentário até agora.

O encontro foi muito discreto em um bar ao norte de Norfolk

Um dos detalhes mais destacados da saída é que, graças a ela, foi possível saber que Carole esteve ao lado dos príncipes de Gales durante os dias livres da Páscoa. Dessa forma, a empresária continua seguindo as regras das “3R”, que se referem aos termos ‘rescue’, ‘reassurance’ e ‘rock’, traduzidos como resgate, tranquilidade e apoio.

Além disso, ambos foram capazes de provar novamente sua forte conexão: “William é muito parecido com o filho adotivo de Carole e Michael Middleton, e sempre foi. Uma das coisas que claramente fortaleceu o relacionamento entre William e Kate desde o início foi o fato de que Kate veio de uma família muito unida. É algo que ele tem faltado em sua vida, obviamente, ao perder sua mãe; agora ele tem outra”, revelou uma fonte próxima à família.