A desconhecida e poderosa vingança de Kate Middleton contra a suposta amante de William

Desde que Kate Middleton anunciou em um vídeo que está em tratamento contra o câncer, a princesa tem mantido um perfil baixo e não fez aparições públicas. No entanto, ao contrário do que acontecia antes de se saber sobre seu estado de saúde, desta vez a mídia tem mantido distância durante sua ausência.

Isto aconteceu depois que a esposa de William fez um apelo à imprensa para respeitar sua privacidade, após semanas de especulações sobre ela e seu relacionamento com o príncipe.

Por várias semanas houve rumores de uma suposta ruptura no casal real, o que estava relacionado à suposta infidelidade de William com Rose Hanbury.

Há muito tempo que a imprensa especula sobre o suposto caso do príncipe com a ex-amiga de sua esposa, apesar de a própria Rose Hanbury ter negado qualquer tipo de ligação com ele.

No entanto, nos últimos dias, os meios de comunicação trouxeram de volta um antigo momento em que Kate Middleton e sua ex-amiga se encontraram em um evento no Palácio de Buckingham.

Naquela ocasião, a rainha Elizabeth II realizou um jantar de gala em homenagem à visita do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

E uma das convidadas para o evento, além de Kate, era Rose Hanbury. Naquela ocasião, a marquesa de Cholmondeley iria se encontrar com a princesa, mas houve todo um esquema para que as duas não precisassem estar próximas uma da outra.

E quem organizou tudo isso? A própria princesa, que assim se vingou da maneira mais elegante e poderosa possível, ao dar a ordem para que Hanbury se sentasse o mais distante possível dela, não sendo assim incluída entre os convidados de honra.

Por isso, ambas mantiveram uma grande distância no evento, o que ficou demonstrado nas fotografias tiradas da atividade.