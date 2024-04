Uma atriz de ‘Guardiões da Galáxia’ esteve no set de Superman: descubra de quem se trata

O co-diretor da DC Studios, James Gunn, compartilhou recentemente uma imagem do set do próximo filme do Superman, onde uma atriz muito conhecida por seu papel em “Guardiões da Galáxia” aparece.

A fotografia captura um momento especial entre Gunn e Kai Zen, que interpretou Phylla-Vel em “Guardiões da Galáxia Vol. 3″ e agora está visitando o set de Superman.

James Gunn brincou ao declará-la como "nossa Guardiã favorita da Galáxia" em uma postagem no Instagram, até mesmo pedindo desculpas de forma cômica a Chris Pratt, que também faz parte do elenco de "Guardiões da Galáxia".

Detalhes da produção

Desde que a produção de Superman começou em fevereiro, James Gunn tem compartilhado atualizações e vislumbres dos bastidores com os fãs através de suas redes sociais.

Seu compromisso em manter os seguidores informados tem sido evidente desde o início, quando celebrou o início das filmagens com uma postagem que revelou o título final do filme, deixando claro que o subtítulo "Legacy" não faria mais parte dele.

Este filme do Superman é um dos projetos mais aguardados, considerando o status icônico de Clark Kent no Universo DC. Ao longo de mais de 80 anos, o personagem tem sido amado pelos fãs em diversas adaptações e mídias.

Elenco principal

O elenco de Superman conta com um elenco estelar que inclui David Corenswet como Superman, Rachel Brosnahan como Lois Lane, Edi Gathegi como Mister Terrific, Nathan Fillion como a versão de Guy Gardner do Lanterna Verde, Anthony Carrigan como Metamorpho, Nicholas Hoult como Lex Luthor, entre outros talentosos atores.

Data de lançamento

A data de lançamento do Superman está agendada para 11 de julho de 2025, e os fãs estão ansiosos para descobrir a visão única que James Gunn trará a este icônico super-herói.