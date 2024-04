The Undertaker revela que um lutador mexicano é um de seus ídolos de infância

The Undertaker se despediu dos ringues em abril de 2022. A lenda do WWE encerrou uma carreira que durou mais de 30 anos, nos quais se tornou um ícone da luta livre nos Estados Unidos e no mundo.

O atleta permaneceu na elite do esporte devido ao profissionalismo que o caracterizava. Na verdade, nunca foi visto fora de forma, sendo um exemplo para as novas gerações de lutadores. Por vários anos, ‘Taker’ foi destaque no evento principal da WWE, WrestleMania.

The Undertaker voltou ao ringue na WrestleMania 40

Inclusive, ele detém o recorde de 21 vitórias consecutivas, até que a sequência foi interrompida pela derrota para Brock Lesnar. Além disso, também perdeu para Roman Reigns, então seus números ficaram em 25 vitórias e duas derrotas.

No último WrestleMania, Taker voltou ao ringue para protagonizar um dos momentos mais emocionantes da segunda noite. Quando The Rock apareceu, ‘The Taker’ o impediu e ajudou Cody Rhodes a se tornar campeão naquela noite.

Mil Máscaras foi um dos ídolos de Undertaker

Durante as atividades pré-evento, The Undertaker conversou por alguns minutos com a imprensa do WWE, a quem revelou que tem um ídolo mexicano de sua infância.

A lenda viva da luta livre confessou que ‘Mil Máscaras’(Thousand Masks) foi um exemplo a seguir, por isso ele tentou aprender o máximo possível com ele quando o viu lutar.

“Amo a América Latina, adoro como trabalham, sempre gostei de ir. Sempre foi um prazer receber seus elogios. ‘Mil Máscaras’ era meu favorito quando eu era criança. Na verdade, eu usei máscara em um momento, não na WWE, muito obrigado a todos os meus fãs, é uma grande honra, espero vê-los em breve”, comentou.