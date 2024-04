Revelam como foi o desconfortável encontro de Kate Middleton com a suposta amante de William

Depois que Kate Middleton anunciou em um vídeo há algumas semanas que está em tratamento contra o câncer, a imprensa internacional tem mantido respeito pela privacidade da princesa, após vários dias de rumores e especulações sobre ela.

Nesse sentido, um dos temas mais comentados na mídia e nas redes sociais eram os alegados problemas na relação entre ela e William, devido à suposta infidelidade do príncipe com Rose Hanbury.

E apesar de nunca ter havido confirmação sobre o assunto, há anos que existe uma distância entre Kate e sua ex-amiga, embora às vezes tenham sido obrigadas a se enfrentar.

Recomendados

Desconfortável encontro entre Kate Middleton e Rose Hanbury

Há alguns anos, os príncipes de Gales compareceram ao serviço dominical em Sandringham, ao qual também compareceram outros membros da realeza, como a rainha Elizabeth II e a mencionada Hanbury.

Diante dessa situação, a princesa se comportou com elegância e discrição, preferindo manter-se afastada de sua ex-amiga, apesar de estarem na mesma cerimônia.

Tudo isso, em meio aos rumores sobre a suposta infidelidade do príncipe William com ela, o que também resultaria no fim de sua amizade.

Por isso, Kate preferiu simplesmente ignorá-la e não fazer escândalo, mantendo a compostura durante toda a cerimônia.