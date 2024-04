Renascer: Inocêncio esquece Mariana e faz algo pela primeira vez

Pela primeira vez, José Inocêncio (Marcos Palmeira) visita o túmulo de Maria Santa (Duda Santos) em Renascer. A cena da novela da Globo vai ao ar no capítulo desta quinta-feira (11), depois que o protagonista não encontrar o facão enterrado nos pés do jequitibá.

Com a saída de Mariana (Theresa Fonseca) da fazenda, Inocêncio fica mais desiludido com os problemas envolvendo seus filhos e acaba tomando coragem para encarar a morte de sua primeira esposa. Enquanto isso, a atual pede abrigo na casa de Morena (Ana Cecília Costa).

Na cena da novela da Globo, José Inocêncio localiza, por acaso, o lugar onde Maria Santa está enterrada e faz sua primeira visita desde a morte dela. No túmulo, o personagem de Marcos Palmeira se deixa levar pela emoção, chora e reforça a saudade e o amor que ainda sente pela eterna amada.

Vendo que José precisa de um braço amigo, Deocleciano (Jackson Antunes) se aproxima e acolhe o fazendeiro. Ao chegar na fazenda, Inácia (Edvana Carvalho) aproveita para aconselhar Inocêncio a tirar o ódio do coração e relevar a situação com a atual, mesmo não confiando na moça.

Enquanto isso, Mariana segue na casa de Morena para contragosto de João Pedro (Juan Paiva). Ele pede que ela volte para a fazenda do pai, mas a madrasta ignora e ainda comenta com Lu (Eli Ferreira) que sentiu a presença dos avós, Belarmino (Antonio Calloni) e Nena (Quitéria Kelly), no local.

Logo, Mariana tem uma visão do avô. Ele diz que José Inocêncio tomou as terras que eram de sua família e ressalta o poder que a jovem tem sobre o marido, com a vida dele em suas mãos.

Mariana acata as palavras de Belarmino e concorda que Inocêncio é o grande culpado por ter desgraçado a família deles. João Pedro chega por ali e estranha Mariana falando sozinha. Ela disfarça e decide voltar para a fazenda com a intenção de tomar posse das terras e da casa que eram dos seus avós.

Eliana (Sophie Charlotte) flagra Mariana reclamando seus direitos e a incentiva a manter o casamento com o fazendeiro para seguir com seus planos.