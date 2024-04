“Que inveja tão grande”: Shakira está sendo destruída nas redes sociais e a acusam de copiar novamente Karol G

O recente lançamento de ‘Las mujeres ya no lloran’, o novo álbum de estúdio de Shakira, não escapou das críticas. De acordo com um grande número de fãs de Karol G, a primeira música promocional do novo material da barranquillera, ‘Puntería’, é uma “cópia ruim” de ‘Tusa’, uma música que levou a artista de Medellín ao topo da indústria musical latina.

Shakira está sendo novamente acusada de copiar o estilo de Karol G

Além disso, é importante ressaltar que junto com o lançamento do novo trabalho discográfico de Shakira, também foi lançado o vídeo oficial de ‘Puntería’, no qual a artista colombiana aparece ao lado da rapper Cardi B, bem como do reconhecido ator e modelo Lucien Laviscount.

No entanto, a nova música não agradou a alguns seguidores de Karol G: "Parece mais com o vídeo de Tusa de Karol G", "Ela copiou tudo de Karol G", "Shakira perdeu a originalidade há tempos", "Esta não é a mesma Shakira de sempre", foram algumas das reações.

Agora, Shakira mais uma vez se encontrou no olho do furacão midiático depois de ser acusada novamente de querer copiar Karol G com seu tributo a Selena Quintanilla em seu novo álbum de estúdio.

“Por que a Shakira quer fazer tudo o que Karol está fazendo?”, “Karol prestou homenagem a ela e agora todas querem fazer o mesmo, que inveja tão grande” e “Copiando a ‘bichota’, que triste, já não sabe o que fazer para agradar”.

Na sua música, ‘Entre Parêntesis’, na qual colabora com o Grupo Frontera, uma banda de música regional do México, Shakira aparece com um visual inspirado na falecida Selena, que marcou toda uma geração com seus sucessos musicais como ‘Amor Proibido’, ‘Como a flor’, ‘La Carcacha’, ‘No Me Queda Más’.

“Minha pequena homenagem com todo meu carinho a Selena, uma das artistas mais belas e grandiosas de todos os tempos!”, escreveu Shakira em seu Instagram oficial.