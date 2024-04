Peso Pluma chega aos videogames através do Festival Fortnite

Peso Pluma continua se destacando, e agora foi revelado que ele chegará aos videogames, pois fará parte do evento de música virtual chamado Fornite Festival, com sua música ‘Ella Baila Sola’.

Aqui estão todos os detalhes sobre essa nova conquista na carreira do artista, que nos últimos meses se tornou a sensação.

Peso Pluma chega ao Festival Fortnite

'Ella Baila Sola' será uma das músicas incluídas na lista de reprodução, que será apresentada no palco principal do Festival de Fortnite, que acontecerá de 11 a 18 de abril.

Durante o Festival de Fortnite, os jogadores terão a oportunidade exclusiva de ouvir a música do mexicano no sistema de reprodução em destaque de 11 a 18 de abril, a duração do evento que coincide com o Coachella.

No entanto, aqueles interessados em obter a música do artista mexicano e Eslabón Armado podem adquiri-la na loja do Fortnite. Além disso, a 'Doble P', outros artistas como Doja Cat, Blue, Ice Spice e Lil Uzi, entre outros, também farão sua estreia no Festival do Fortnite.

Apesar da surpresa causada pela inclusão de Peso Pluma no festival de música virtual, muitos usuários expressaram seu descontentamento com os desenvolvedores do jogo por incluir uma música desse estilo, comparando-a com ‘Song 2′ do Blur, que também fará parte do festival.

O sucesso de Peso Pena

Em janeiro de 2023, o artista lançou seu single 'PRC' em colaboração com Natanael Cano, alcançando uma presença notável a nível internacional ao atingir o nono lugar na lista 'Billboard Hot 100'. Esta música acumulou mais de 400 milhões de reproduções no Spotify.

A La Doble P fez sua estreia na lista 'Hot 100 da Billboard' em fevereiro de 2023 com a música 'AMG', em colaboração com Natanael e Gabito Ballesteros, entrando na posição número 92 e rapidamente ganhando popularidade.

Após o lançamento de seu último álbum 'Gênesis' em junho de 2023, todas as músicas e o álbum em si alcançaram posições destacadas nas plataformas digitais.

Algumas semanas atrás, foi capa da revista Rolling Stone, gerando uma grande polêmica.