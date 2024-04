O guarda-costas de Messi mostra sua nova faceta nas redes sociais

Yassine Cheuko tem um currículo bastante impressionante: desde combater no Oriente Médio até ser considerado por especialistas como um expert em artes marciais, habilidades que sem dúvida foram levadas em conta para que atualmente seja o guarda-costas pessoal de Lionel Messi desde que ele pousou nos Estados Unidos em 2023 para se tornar jogador do Inter Miami.

Desde então, ele se tornou uma tendência em todas as redes sociais por estar sempre ao lado do jogador argentino, inclusive quando ele está em campo. Agora, aparentemente a exposição midiática abriu portas para ele ser conhecido em uma faceta muito diferente daquela em que ele se desenvolveu e é conhecido.

Especialista em segurança e moda

Através de sua conta na rede social Instagram, o homem que pertenceu à Marinha dos Estados Unidos anunciou o lançamento de sua própria marca de roupas chamada Voclain, detalhando na postagem que o empreendimento tem sua origem em duas cidades que marcaram o guarda-costas: Paris e Miami, assim, em seus designs, ele busca misturar o luxo da capital francesa e as cores da cidade da Flórida.

“Crescer em um bairro pobre de Paris e começar uma nova vida em Miami me deu o melhor de ambos os mundos: a elegância de Paris e as cores vibrantes de Miami. Essa mistura me inspirou a criar Voclain Clothing, minha própria marca de moda. Estou animado em compartilhar que agora estamos abertos para pedidos em todo o mundo!”, escreveu Cheuko.

Lionel Messi, Ángel Di María e Leandro Paredes foram algumas das personalidades do esporte que interagiram e comentaram a postagem que oficializou o novo negócio, que desde o seu lançamento oficial nesta terça-feira, 9 de abril, a conta do Instagram da marca já conta com quase 15 mil seguidores e várias publicações com seus primeiros designs.

Os artigos produzidos de forma sustentável em Portugal incluem camisetas, suéteres, bonés e calças.