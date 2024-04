No Rancho Fundo: Clara Moneke terá pai durão na novela da Globo

Caridade, personagem de Clara Moneke em No Rancho Fundo, que se cuide. Depois do sucesso em Vai na Fé, a atriz lida com um pai durão na novela das 18 horas, que substitui o remake de Elas por Elas.

Na história criada pelo autor Mário Teixeira, que se passa no sertão nordestino, a personagem é a filha caçula de Primo Cícero (Haroldo Guimarães), um parente distante de Seu Tico Leonel (Alexandre Nero).

Caridade é a personagem de Clara Moneke na novela No Rancho Fundo, da Globo (Manoella Mello/Globo)

Morador de Lasca Fogo, o homem é pai de mais duas mulheres, as fofoqueiras Fé (Rhaisa Batista) e Esperança (Andréa Bak), que ao lado de Caridade montam um edifício residencial na cabeça do dele quando o assunto são os direitos que ele possui em relação a algumas terras da família.

Elas fazem a cabeça dele, mas Cícero pega no pé

Na novela No Rancho Fundo, Cícero é um pai muito severo com todas as filhas. Fé, por exemplo, é a mais velha e não consegue viver seus romances em paz. Com Esperança, a filha do meio, ele tenta controlar os impulsos, mas ela se faz de santa na frente dele e consegue aproveitar a pouca confiança para tirar vantagem.

Já com a personagem de Clara Moneke na novela No Rancho Fundo, o pai severo perde a cabeça, pois a caçula quer ser toda moderna e vira o terror do pai. Na trama da TV Globo, ela promete se casar com quem quiser, apenas para afrontá-lo.

Mas, para ajudar nas contas da família ela trabalha como garçonete no Grande Hotel São Petersburgo, que será um dos cenários mais vistos na novela das 18 horas da TV Globo. Será neste espaço, livre das amarras do pai severo, que Caridade vai aprontar muito.

