Netflix: o filme aterrorizante baseado em fatos reais

Se há um gênero que está causando sensação na plataforma da Netflix é o de terror. Há poucos dias estreou um filme arrepiante baseado em fatos reais, trata-se de Inquilinos Macabros (Home for rent, por seu título em inglês).

O filme com uma história assustadora é originário da Tailândia, foi lançado em 2023 e chegou à Netflix nos últimos dias. Consagrou-se como um dos mais assistidos do gigante do streaming e tem uma duração de pouco mais de duas horas.

O filme é dirigido por Sopon Sukdapisit e o elenco principal é composto por Nittha Jirayungyurn, Sukollawat Kanarot e Penpak Sirikul. De acordo com as críticas dos espectadores, a história é aterradora e alguns até afirmam nas redes sociais que os fez ter pesadelos durante a noite.

De seitas satânicas e mais

De acordo com a resenha da Cinépolis, Ning e Kwin são um casal com uma filha de 7 anos, os três decidem se mudar para um condomínio e alugar sua casa para dois inquilinos: Ratree, uma médica aposentada, e sua filha de 40 anos, Nuch.

Depois que os novos inquilinos se mudaram, Ning nota que Kwin começa a exibir um comportamento incomum. Ele fica reservado e muitas vezes desaparece do condomínio às 4 da manhã. Kwin até exibe uma tatuagem em forma de triângulo, o mesmo design que o de Nuch.

À medida que o comportamento de seu marido se torna cada vez mais perturbador, Ning também percebe que sua filha está sendo vítima de uma força sinistra invisível e faz de tudo para proteger sua filha deste culto sombrio.

A protagonista desta história descobrirá, através de uma investigação árdua, que uma estranha seita satânica parece ter se aproximado do homem e que o próximo alvo que a organização tem em vista é sua filha pequena.

Prepare-se para este filme de terror que promete mantê-lo em suspense e alerta a cada movimento.