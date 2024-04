Michel Douglas: “Queria me ver de calças justas e com seus icônicos óculos”

Michael Douglas se inspirou em Elon Musk e Warren Buffet para criar o Pai Fundador da Constituição americana em sua nova série ‘Franklin’, que está sendo transmitida pela AppleTV+.

Foi uma mulher que escreveu a melhor biografia do Pai Fundador dos Estados Unidos, Benjamin Franklin. Stachy Schiff, vencedora do Prêmio Pulitzer por seu livro de não ficção ‘A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America’, é a roteirista e inspiração da nova série da Apple estrelada e produzida por Michael Douglas.

Tivemos a oportunidade de falar exclusivamente com o ator sobre este filme biográfico que esta semana estreia seus três primeiros capítulos na plataforma. A minissérie explora a emocionante história do pioneiro diplomata norte-americano que passou oito anos na corte parisiense determinado a libertar seu país do domínio francês.

Esta nova série limitada explora a história pouco conhecida de uma das maiores apostas da carreira de Franklin. Aos 70 anos, sem qualquer formação diplomática, Franklin convenceu a França, uma monarquia absoluta, a apoiar o experimento de democracia dos Estados Unidos. A missão francesa de oito anos é o serviço mais vital de Franklin ao seu país, sem o qual os Estados Unidos não teriam vencido a Revolução.

P: Michael, como você se sentiu ao interpretar Franklin?

R: Boa pergunta. Sim, essa foi uma das principais razões pelas quais quis fazer ‘Franklin’. Estou em um ponto da minha carreira tentando fazer coisas diferentes. Nunca antes tinha feito um filme com tela verde e me propus a fazer parte da Marvel. A comédia sempre me fascinou, então decidi fazer ‘O Método Kominsky’. E agora, em quase 60 anos de carreira, nunca tinha interpretado Franklin. Eu queria me ver com calças justas e seus icônicos óculos. Graças a Deus, não tive que usar peruca. Essa foi a atração inicial. Depois, é claro, tornar-me Ben Franklin sob a direção de um diretor tão maravilhoso como Tim Van Patten. Todos nós queríamos nos manter longe desse tipo de narração que te dá uma lição de história. Queríamos intriga, a arte da sedução e a ambiguidade da diplomacia. Foi uma filmagem extraordinária, embora eu fosse o único ator americano. O resto do elenco era composto por atores franceses e ingleses. E a alegria de atuar ao lado de uma equipe tão diversificada era contagiante. A interpretação era a linguagem de todos e isso tornou a experiência a melhor produção em que já participei em minha carreira.

Quando Franklin diz coisas como: "Eles pensam que eu inventei a eletricidade. Quem sou eu para negar isso? Isso mostra que ele gostava de se mitificar, de se tornar ainda maior do que era?

R: Bem, o Franklin teve uma carreira extraordinária. Uma vida extraordinária, conhecíamos ele de muitas maneiras e realmente era um homem renascentista em todos os sentidos. Mas aos 70 anos, no ano de nossa independência, 1776, todos esquecemos que estávamos no meio de uma grande guerra com os britânicos, e declaramos nossa independência. Quando o Congresso Continental decidiu que precisávamos do Ben, porque ele era bastante conhecido em todo o mundo, para fazer uma viagem diplomática secreta para a França a fim de tentar obter seu apoio, pois caso contrário não teríamos uma democracia, ele mostrou seu talento. Precisávamos desesperadamente que os franceses nos fornecessem armas, dinheiro e tudo mais. Obviamente, ele gostava de desafios, sabemos disso há anos, mas esta série nos mostra um ritmo diferente. Acredito que ele era muito consciente de sua posição. Era muito inteligente, mas também um pouco trapaceiro. Era um pouco mulherengo, gostava de beber, flertava muito e, no entanto, tinha uma habilidade maravilhosa em termos de sua ideia de negociação, que era uma espécie de sedução.

P: Nas séries de história costuma haver um tema subjacente, algo que os escritores e produtores estão tentando transmitir de forma discreta. Qual você acha que é o grande tema de 'Franklin'?

R: Estamos em um ano de eleições e para mim a série é uma nova apreciação de nossa Constituição, da democracia. Percebi o quão frágil é mantê-la e o quão perto estivemos de não torná-la realidade. Porque, sendo realistas, sem o apoio dos franceses, os britânicos nos teriam derrotado e tudo teria sido diferente. A série é um lembrete do passado, e particularmente este ano, do valor e da preciosidade da democracia e de quão fácil é perdê-la e o quão frágil é. Na ideia de liberdade nasceu nossa Constituição que tem sido corrompida nos 250 anos desde então.

P: Você fala sobre a fragilidade da Constituição na época de Franklin e sinto que agora também estamos nessa situação nos Estados Unidos.

Por isso, acho que devemos admirar Franklin. Temos figuras em nossa história que são surpreendentes. Ele nunca frequentou a escola depois dos 12 anos. Aprendeu tudo por si mesmo. Ele era um leitor voraz desde muito jovem, o que desempenhou um papel importante em sua vida. Ele esteve envolvido no negócio de impressão, que foi uma de suas primeiras atividades. Depois, é claro, fundou seu próprio jornal. E depois a quantidade de invenções que temos dele, além da eletricidade. Ele cobriu muitas áreas. Não acredito que ser um bom marido tenha sido um dos seus pontos fortes, pois estava muito envolvido consigo mesmo. Para mim, ele é um homem comparável a Elon Musk. Um tipo um pouco fora do comum, em quem você desconfia porque era muito brilhante e tinha muito conhecimento em muitas coisas. Era um cara encantador que sabia acalmar as pessoas, mas que sempre estava pegando prisioneiros. Ele sabia o que estava fazendo porque era extremamente ambicioso.

"Todos nós queríamos nos manter longe desse tipo de narrativa que te dá uma lição de história. Queríamos intriga, a arte da sedução e a ambiguidade da diplomacia. Foi uma filmagem extraordinária, embora eu fosse o único ator americano." — Michael Douglas, ator e produtor executivo de 'Franklin'

R: Neste momento de sua carreira, por que você estava tão interessado em interpretar Franklin?

R: Suponho que sempre fui atraído por esses personagens que estão na zona cinzenta. Nunca fui atraído pelos verdadeiros heróis. Quero dizer, sempre gostei que as pessoas tenham um pequeno lado sombrio porque é uma realidade reconhecível. Mas mais do que o personagem, para mim, é o panorama completo. Adoro produzir. Meu gosto por produzir é uma espécie de pesadelo para minha existência como ator, porque tendo a estar sempre atento a tudo que acontece ao meu redor. Mas Richard Plepler, que é um dos produtores executivos deste programa, com quem fiz ‘Behind the Candelabra’, era meu parceiro e sabia que estava em boas mãos com ele. Tim Van Patten, nosso diretor, a quem não conhecia pessoalmente, fez um trabalho brilhante.

P: O que significa para você produzir?

R: Devido à minha experiência como produtor, quando estou atuando, não consigo evitar olhar ao redor e ver como estamos nos saindo. Gosto de encorajar os outros atores a darem o melhor de si mesmos. É algo que Paul Newman me ensinou há muitos, muitos anos. Alguns atores cercam-se dos melhores porque só querem ser estrelas. Outros o fazem porque sabem que só ao lado dos bons podem aprender a dar o melhor de si para serem igualmente bons. Isso é o que eu sinto e o que quero alcançar quando estou produzindo. Digamos que é uma espécie de qualidade natural.

P: O livro de Stacy é o melhor material escrito sobre Franklin?

R: Sem dúvida. Stacy é uma maravilhosa escritora que criou um material interessante de ler porque aprofunda em aspectos desconhecidos da vida de Franklin. Meu maior dilema foi quando olhei para uma nota de cem dólares e vi o rosto de Franklin, e pensei: "Tenho um longo caminho a percorrer e não sei como fazê-lo". Percebi que se um ator como eu, que existe há tanto tempo neste meio, tem dúvidas, os outros estariam mais confusos do que eu. Para mim, era necessário encontrar o equilíbrio e mascarar sua personalidade para que o público descobrisse a pessoa real, o verdadeiro Franklin, e não aquele que aparece nas notas.

P: Quais aspectos do caráter e da vida de Franklin você acha mais fascinantes?

R: Identifico-me com Franklin através da ideia da fama. Essa relação que ambos temos com a ideia de ser uma celebridade na vida real. Sei que na vida real as pessoas dizem: "Oh, ele é uma pessoa normal com os pés no chão". Assim o tratei e assim desfrutei de sua capacidade de seduzir. Adoro sua habilidade como sedutor, não importa se está falando com um homem ou uma mulher, ele podia identificar rapidamente as fraquezas de alguém e tirar proveito disso, fazendo com que se sentissem seu melhor amigo, embora sempre tivesse outros motivos ocultos para se mostrar dessa maneira. Por isso eu o apreciei. E então, como disse antes, devido a só termos retratos dele, que sempre foram feitos de forma muito formal. Acho que foi seu gosto pelo prazer, sua alegria em contar mentiras piedosas, o que provavelmente mais gosto em Franklin.

P: Você continua insistindo que o tema da diplomacia não é um assédio, é uma sedução, e faz muito sentido a forma como você descreve. Deveríamos de alguma forma transmitir essa mensagem aos nossos líderes e diplomatas atuais?

R: Bem, essa é uma boa pergunta. Essa é uma pergunta muito boa. Espero e acredito que esta série possa incitar algumas discussões sobre a situação política atual. Nós também articulamos o tipo de conflito que estava surgindo entre Ben Franklin e John Adams. No Congresso havia muito conflito, muita luta. Espero que isso leve a um momento mais diplomático a nível interno. Pessoalmente, acredito que nosso presidente atual é uma pessoa muito diplomática na maneira como tem lidado com muitas situações ao redor do mundo. Mas dentro de nossa própria política, a nível interno, no momento, é decepcionante e precisamos lembrar um pouco do que vivemos quando começamos e como as pessoas se comportavam, e o quão valioso é o conceito de democracia que tem sido distorcido ao longo dos anos.

P: Ele disse que você o lembra Elon Musk, mas há algum político atual que você lembra?

R: Isso era o que eu estava tentando encontrar, a verdadeira essência de quem ele era ou como ele se comportava. Eu sei que ele adorava conversar, que adorava frequentar bares. Ele era muito, muito inteligente. Penso em Warren Buffett de Omaha. Não sei se o conheces, mas me inspirei em Warren Buffett. Ele é um cara muito simples. É a terceira pessoa mais rica do país com um senso de humor muito afiado. Ele influenciou muito a minha interpretação.

12 de abril é a data de estreia dos primeiros três episódios de ‘Franklin’ na AppleTV+.