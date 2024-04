Mhoni Vidente impressiona ao fazer previsão sobre a vida amorosa de Ricky Martin

O grande universo em que estamos continua sendo um mistério que continua capturando a atenção de milhões de pessoas ao redor do mundo. Entre as diferentes formas de explorar o mistério, a astrologia se destaca como uma poderosa ferramenta que milhares de pessoas consultam em busca de orientação sobre diferentes aspectos da vida, incluindo amor e dinheiro.

Entre os muitos nomes proeminentes no mundo da astrologia, Mhoni Vidente conseguiu se posicionar como uma das melhores videntes por suas previsões precisas, certeiras e detalhadas.

Ela revelou detalhes sobre o novo amor de Ricky Martin

Recentemente, a vidente cubana revelou suas previsões mais recentes, onde o tema principal de conversa foi Ricky Martin, especificamente se o artista porto-riquenho lançará um novo romance e uma turnê nos próximos meses. Ela expressou isso por meio de um vídeo compartilhado nas redes sociais do El Heraldo de México.

"Ricky Martin acabou de começar a fazer turnês, ele quer fazer apresentações agora com a Copa do Mundo que acontecerá na França e quer fazer algo semelhante à Copa do Mundo de 1998, que o levou à Lua, totalmente ao estrelato", começou explicando a taróloga cubana.

Além disso, Mhoni Vidente comentou que Ricky Martin teve seu pico de popularidade e química na Copa do Mundo de 1998 na França e "por isso ficou com Joseph, um cidadão francês, mas é iraniano".

No entanto, isso é história antiga e Mhoni Vidente se concentrou no novo romance do artista multifacetado: “Agora ele está animado porque está com alguém que é colombiano” e “que também é artista e está dando duro para ele”.

Mhoni Vidente afirmou que em breve Ricky Martin anunciará seu novo amor com nome e sobrenome: “Ele está com um artista colombiano e em breve nos dirá e não aprende e quer se casar”.