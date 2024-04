Filha de Ben Affleck reaparece com um novo nome e visual surpreendente. Mudará de gênero?

Depois de muitos meses de especulação, parece que finalmente se tornou realidade e a filha de Ben Affleck e Jennifer Garner mudará seu gênero. Conhecida originalmente como Seraphina, sua recente aparição no funeral de seu avô, pai da atriz americana, foi sua apresentação ao mundo com sua nova identidade.

Seraphina era a filha do meio de três, com uma irmã mais velha, Violet Anne, de 18 anos, e um irmão mais novo, Samuel, de 15. Todos nasceram do casamento dos famosos, que se separaram em 2015 e finalizaram o divórcio em 2018, mas mantêm uma boa relação por causa dos seus filhos.

Esta é a nova identidade da filha de Ben Affleck após sua mudança de gênero

De acordo com o Daily Mail, Seraphina Rose agora estaria sendo chamada de Fin Affleck aos 15 anos. No funeral do último fim de semana, ela fez sua primeira aparição vestindo um terno preto e gravata.

Também chamou a atenção o penteado da filha de Ben Affleck, que cortou quase rente, o mesmo que ela já havia usado no mês passado e que se tornou viral, naquele momento desencadeando críticas dos internautas que consideram ser um ‘impulso adolescente’.

"Olá, o meu nome é Fin Affleck," disse, e depois leu o capítulo 16, versículo 8 de Provérbios da Bíblia, no local pertencente à congregação da Igreja Metodista Unida de Christ Church em Charleston, Virgínia Ocidental, relatou a mesma fonte.

Isso confirma as postagens capturadas pelos paparazzi em fevereiro, onde ele foi visto com o cabelo curto e uma mochila com o nome ‘Fin’ em suas costas, o que gerou rumores sobre o início definitivo de sua transição, depois de nos últimos anos ter dado sinais de querer fazê-lo com suas roupas chamadas de ‘pouco femininas’.