Fãs de Jackie Chan estão preocupados com sua saúde e veja o que o ator respondeu

O icônico ator Jackie Chan tem gerado preocupação entre seus fãs depois que algumas fotos recentes circularam online mostrando ele mais velho e com cabelos grisalhos. Os seguidores expressaram preocupação com a saúde do ator, levando Chan a abordar o assunto.

Através de uma publicação no Instagram, Jackie tranquilizou seus seguidores, afirmando que as fotos em questão correspondem à sua aparência em seu último filme e que está em bom estado de saúde.

Ele também explicou: "Mesmo antes de hoje, muitos amigos têm me lembrado: 'Jackie, você vai completar 70 anos!'. Sempre que ouço esse número, meu coração para por um segundo: já tenho 70 anos?"

E continuou: "Depois de me recuperar do choque, a segunda coisa que me vem à mente é um ditado que meu irmão mais velho, Sammo Hung, disse uma vez: 'poder envelhecer é uma sorte'. Especialmente para nós, dublês, não sabemos o quão sortudos somos por poder envelhecer."

"Há não muito tempo, muitos amigos viram algumas fotos minhas recentes na internet e todos estavam preocupados com a minha saúde. Quero aproveitar esta oportunidade para dizer a todos que não se preocupem. É apenas a aparência de um personagem para o meu último filme", continuou explicando.

Seguiu: "O personagem requer que tenha cabelo e barba brancos e pareça velho. Ao longo dos anos, sempre estive disposto a experimentar coisas novas para um filme, não importa se é uma acrobacia desafiadora ou uma aparição inovadora para um personagem."

"Tenho 62 anos de experiência no mundo do espetáculo e aprecio cada momento porque tenho a sorte de continuar atuando." afirmou.

O ator e comediante também mencionou: "Recentemente, meus colaboradores têm revisado meus arquivos fotográficos e encontraram muitas fotos memoráveis. Selecionamos algumas para publicar com esta mensagem. Olhar essas fotos me traz ótimas lembranças."

"Tudo o que posso dizer é: Eu amo fazer filmes e amo todos vocês. Muito obrigado a todos pelas suas felicitações. Espero que todos sejam felizes e desfrutem de boa saúde", concluiu.

Próximos projetos

Embora Chan não tenha revelado detalhes específicos sobre o papel que o levou a exibir cabelos grisalhos, ele mencionou sua participação recente como voz no bem-sucedido filme de animação do ano passado, ‘As Tartarugas Ninja: Aventuras Mutantes’.

Além disso, está programado para retomar seu papel como Sr. Han no próximo filme de ‘Karate Kid’, no qual compartilhará a tela com o protagonista original, Ralph Macchio.