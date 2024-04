Ex-jogador O. J. Simpson morre aos 76 anos

Orenthal James Simpson foi um jogador de futebol americano que se tornou famoso por passar da glória ao inferno após cometer um duplo assassinato pelo qual foi absolvido em 1995. O também ator de cinema foi preso em 2007 acusado de vários crimes, incluindo roubo e sequestro, e faleceu hoje.

Mais conhecido por suas iniciais O.J., o ex-jogador dos Trojans da Califórnia em seus dias de faculdade impressionou muitas pessoas do meio esportivo com suas habilidades no campo.

Simpson foi o líder nacional em jardas terrestres em 1967, quando acumulou 1.451 jardas e marcou 11 touchdowns. Além disso, teve várias atuações de destaque como jogador universitário, o que o levou a ser indicado para o troféu Heisman, mas não conseguiu ganhá-lo.

Causa da morte

A notícia de seu falecimento foi divulgada através de sua própria conta do X, rede social anteriormente conhecida como Twitter, onde seus filhos compartilharam a triste notícia.

"No dia 10 de abril, nosso pai, Orenthal James Simpson, sucumbiu em sua batalha contra o câncer. Ele estava cercado por seus filhos e netos. Durante este tempo de transição, a família pede que seus desejos de privacidade e graça sejam respeitados", assinaram a publicação com o selo Simpson.

Morre OJ Simpson, polêmico ex-jogador da NFL X (Captura de pantalla/Redes sociales)

Ele se livrou da prisão

Simpson evitou pisar na prisão depois de ser declarado inocente pela morte de sua ex-esposa Nicole Brown e seu amigo (dela) Ronald Goldman em Los Angeles.

O.J. foi então capturado e cumpriu nove anos em uma prisão de Nevada depois de ser considerado culpado em 2008 de 12 acusações de roubo à mão armada e sequestro à mão armada de dois comerciantes de souvenirs esportivos em um hotel de Las Vegas.

Fama mundial apesar do crime cometido

O caso de O.J. chegou a plataformas de streaming onde é contada a vida polêmica do publicitário que também fugiu da polícia em algumas ocasiões, inclusive, meios de comunicação dos Estados Unidos transmitiram ao vivo sua perseguição.

Simpson deixa para trás um legado esportivo manchado pelo crime de homicídio de sua ex-esposa e tentativas de fugir da polícia em várias ocasiões, principalmente em Las Vegas.