Não há dúvida de que a popularidade do cantor de 24 anos de idade, Hassan Emilio Kabande Laija, mais conhecido como Peso Pluma ou ‘Doble P’, atingiu um nível inimaginável, a ponto de dezenas de artistas terem mostrado interesse em colaborar com ele.

Entre as colaborações mais destacadas do Peso Pluma, podemos encontrar aquelas que tem com Nicki Nicole, Junior H, Gabito Ballesteros, Jhayco, Becky G, Karol G, Grupo Frontera, Ryan Castro, Eslabón Armado, Yng Lvcas, Bizarrap e Ovy On The Drums, entre muitos outros.

Peso Pluma Getty Images / Rich Fury (Rich Fury/Getty Images for TikTok)

Drake Bell pede uma colaboração a Peso Pluma

No entanto, os artistas mencionados anteriormente não são os únicos que querem trabalhar com Peso Pluma, mas também o cantor e ator americano de 37 anos de idade, Drake Bell, que também atende pelo nome de Drake Campana.

Uma vez que recentemente, o Peso Pluma estava fazendo uma live ou transmissão ao vivo, através da plataforma do Instagram, o Drake Bell decidiu escrever um comentário que dizia o seguinte, “Fazer uma música comigo, cara”.

E apenas alguns minutos se passaram antes que esse comentário se tornasse viral nas redes sociais, fazendo dezenas de internautas começarem a apontar que Drake Bell estaria planejando uma colaboração com Peso Pluma.

Drake Bell Getty Images / Christopher Polk (Christopher Polk/Getty Images)

Cabe ressaltar que Peso Pluma não respondeu a esse comentário, mas seus fãs já começaram a mostrar desejo para que essa colaboração se torne realidade, na qual Drake Bell entraria no gênero dos corridos tumbados.