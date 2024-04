Bryan Cranston, protagonista de 'Breaking Bad', já sabe fazer tortilhas!

Bryan Cranston tem se envolvido cada vez mais na cultura mexicana graças à sua marca de mezcal que é produzida na localidade de San Luis del Río no México.

Devido a isso, ele costuma visitar regularmente o país, onde aproveita para desfrutar da gastronomia mexicana e recentemente foi flagrado aprendendo a fazer tortillas em um restaurante renomado de Oaxaca.

Almú é o nome do restaurante onde Bryan Cranston esteve e aprendeu a fazer tortilhas. Não foi a primeira vez que ele o visitou, pois em 2021 também foi visto neste estabelecimento de comida quando visitou Oaxaca para verificar como estava a produção de seu mezcal “Dos Hombres”.

Bryan Cranston levou a sério aprender a fazer tortilhas

Bryan Cranston foi autorizado a entrar na cozinha para aprender a usar a máquina de fazer tortilhas e, embora no início tenha sido motivo de risos de todos por sua execução ao achatar a massa, depois ele levou o papel muito a sério.

Então, o protagonista da aclamada série "Breaking Bad", depois de achatar a tortilha, a levou para a chapa com alguns contratempos, para que cozinhasse.

O momento em que Bryan Cranston fez uma tortilla foi capturado em vídeo e compartilhado em diferentes redes sociais. Vale ressaltar que nesse restaurante em Oaxaca costumam aparecer grandes estrelas, como Diego Boneta e sua namorada, Renata Notni.

Com relação à visita do ator americano à cidade mexicana, elas estão se tornando cada vez mais comuns, pois ele precisa supervisionar a produção de mezcal que é feita lá e que ele compartilha com seu colega de elenco de “Breaking Bad” e amigo, Aaron Paul.