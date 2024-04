BBB 24: Raquele diz que Matteus e Isabelle precisaram de ajuda para o beijo

Raquele soube antes de Alane, Beatriz e Davi que o beijo entre Isabelle e Matteus finalmente aconteceu no BBB 24. Mas, a sister afirmou que o casal contou com uma grande ajuda para “mostrar o que o Brasil queria”.

Fora do BBB, a ex-quarto gnomos viu como todo o público o beijo entre o casal, pela TV, e usou as redes sociais para comentar sobre o momento romântico no fadas. Segundo ela, o DJ da festa que aconteceu nesta quarta-feira (11) ajudou com o clima de romance.

No X, antigo Twitter, Raquele também disse que sentiu-se torturada por Matteus e Isabelle e caiu na gargalhada: “Foi, Brasil! Agora, eu vou dormir, meu povo. Que tortura”, disse a sister, que já foi eliminada do BBB 24.

Me senti torturadaaaaa real pic.twitter.com/C2bRFcyAlL — Raquele Cardozo 🍩 (@raquele_cardozo) April 11, 2024

Os melhores comentários dos fãs do BBB 24 na web

Isabelle e Matteus podem ter se escondido de Alane, Beatriz e Davi, mas todo mundo assistiu o beijou e há quem diga que se sentiu muito perto, mesmo vendo pela televisão.

“A câmera dá um foco tão grande que parece que eu participei do beijo também”, escreveu uma pessoa no perfil oficial do BBB no Instagram.

Um outro pediu para Boninho aumentar o salário da equipe de filmagem do reality show: “Aumenta o salário do câmera, o cara deu o nome dele pra pegar os melhores ângulos”.

Dj tá ajudando 👀 — Raquele Cardozo 🍩 (@raquele_cardozo) April 11, 2024

Já um terceiro afirmou que “a câmera entrou dentro da boca deles” durante o beijo na festa do BBB 24 desta quarta-feira (10).

Além de comentar sobre o “‘flagra” do momento íntimo entre Matteus e Isabelle, há quem também reforce nas redes sociais que os dois foram um lindo casal: “Nossa, mas que beijo mais romântico…tem gente apaixonada ali”, apontou uma fã do Big Brother Brasil.

Vale destacar que Matteus Alegrette é o último líder do BBB 24 e indicou Isabelle para o paredão desta quinta-feira (11). A sister disputa uma vaga no Top 4 contra Davi e Beatriz, que também estão na berlinda do reality show.