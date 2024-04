BBB 24: O beijo de Matteus e Isabelle não é segredo para alguém dentro da casa

Alane foi a primeira dentro do BBB 24 que soube que Isabelle e Matteus ficaram durante a festa. A manauara contou tudo para sua amiga depois que a balada acabou.

Durante o banho na madrugada, Isabelle disse que tinha algo para contar para a paraense, que afirmou que Cunhã estava com um ar de fofoqueira: “Algo me diz que você tem uma fofoca para me contar”, diz a bailarina.

Isabelle diz que sim e pergunta se Alane quer ouvir: “Quero muito”, afirma a sister, que acaba sendo chamada de “fofoqueira” pela manauara.

Recomendados

Alane foi a primeira participante do BBB 24 que descobriu o beijo entre Matteus e Isabelle (Reprodução/Globoplay)

Pelo decorrer da conversa, Isa conta sobre o beijo que deu em Matteus no quarto e Alane promete que não conta para Davi e Beatriz o que sabe sobre o romance, que deixou de ser segredo, pelo menos, para o público na madrugada desta quinta-feira (11).

Em tom de brincadeira, Alane tira a pulseira do VIP do braço e entrega para Isabelle e manda ela usar o acessório e aproveitar a noite ao lado do último líder do BBB 24: “Põe em ti, vai te embora para aquele quarto”, diz a bailarina.

O primeiro beijo de Isabelle e Matteus foi escondido

O beijo aconteceu durante a festa desta quarta-feira (10), mas longe de Davi, Alane e Beatriz, quando o casal estava no quarto fadas.

Sozinhos no quarto fadas, Isabelle e Matteus se beijam durante a festa do BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

Quando estavam sozinhos, durante a madrugada de festa, Isabelle deu um selinho em Matteus e disse que foi difícil resistir aos encantos do gaúcho. A sister também pediu para que o Brasil “entenda”.

Depois disso, Matteus não recusou a investida de Cunhã e beijou a manauara, que estava contra a parede.

Vale destacar que nesta quinta-feira (11), Beatriz, Davi e Isabelle descobrem qual foi a decisão do público no paredão que vai definir quem está no Top 4 do BBB 24, Alane e Matteus estão com suas vagas garantidas!