BBB 24: Internet recupera vídeo onde Deniziane ‘prevê’ beijo de Matteus e Isabelle no Quarto Fadas

Deniziane previu que Matteus iria ficar com Isabelle no BBB 24? Pelo menos é isso que usuários do X (Twitter) estão alegando após o resgate de uma conversa antiga, de quando Anny ainda não havia sido eliminada do reality.

No vídeo, Deniziane e Matteus estão deitados em uma cama e a sister fala sobre um sonho que teve na noite anterior.

“Eu colocaria o Matteus pra sair do programa depois do sonho que eu tive. [...] Eu cheguei no quarto e ele estava com uma menina enganchada aqui nele. Eu não sei quem é a menina”, disse a mineira.

Recomendados

Em seguida, o gaúcho pergunta em que posição ele estava, e o até então casal brinca simulando a cena. “Safado”, concluiu a ex-participante no diálogo.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Fernanda revela que tinha “medo de perder” o namorado por causa do reality

Relembre:

mds a deniziane já tinha sonhado com o beijo mabelle e aconteceu no quarto fadas mesmo #bbb24 pic.twitter.com/D29F2sSBsL — PAIVA (@paiva) April 11, 2024

Deniziane enfrenta problema de saúde após deixar reality

Deniziane conversou com seu fãs via rede social na noite desta quarta-feira. Em diversos stories no Instagram, ela falou sobre como está a sua saúde mental e revelou que vem sofrendo com crises de ansiedade desde que deixou o reality.

“Ontem tive crises de ansiedade e acho importante mostrar esse lado aqui, porque hoje a internet é perfeita. E obrigado pelo carinho que vocês têm comigo, mamys ama vocês!”, escreveu a ex-sister.

No vídeo, ela disse que nunca havia passado por essa crise, e disse que agora entende o diagnóstico e que está em tratamento.

“Ontem foi um dos piores dias para mim. Tive muita crise de ansiedade. Nunca tinha tido isso antes de entrar no programa. É algo incontrolável. Agora entendo o que as pessoas falam que é a ansiedade. Depois que entrei no programa, esse pós que vocês já sabem, me causou isso”, explica a fisioterapeuta.

BBB 24: Deniziane enfrenta problema de saúde após deixar reality Imagem: Instagram (@anny_ferreira10)

LEIA MAIS: Beijo de Matteus e Isabelle no BBB 24: A reação inesperada de Ana Clara ao vivo