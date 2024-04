Deniziane, ex-participante do BBB 24, conversou com seu fãs via rede social na noite desta quarta-feira. Em diversos stories no Instagram, ela falou sobre como está a sua saúde mental e revelou que vem sofrendo com crises de ansiedade desde que deixou o reality.

“Ontem tive crises de ansiedade e acho importante mostrar esse lado aqui, porque hoje a internet é perfeita. E obrigado pelo carinho que vocês têm comigo, mamys ama vocês!”, escreveu a ex-sister.

No vídeo, ela disse que nunca havia passado por essa crise, e disse que agora entende o diagnóstico e que está em tratamento.

“Ontem foi um dos piores dias para mim. Tive muita crise de ansiedade. Nunca tinha tido isso antes de entrar no programa. É algo incontrolável. Agora entendo o que as pessoas falam que é a ansiedade. Depois que entrei no programa, esse pós que vocês já sabem, me causou isso”, explica a fisioterapeuta.

BBB 24: Deniziane enfrenta problema de saúde após deixar reality Imagem: Instagram (@anny_ferreira10)

Isabelle e Matteus finalmente se beijaram no BBB 24. Durante a festa desta quarta-feira (10) e longe dos demais brothers, eles tomaram coragem e deixaram os sentimentos falarem mais alto.

O beijo entre Matteus e Isabelle aconteceu dentro do quarto fadas, quando eles estavam sozinhos, durante a madrugada de festa. Depois do beijo, a aliada de Davi na casa disse que foi difícil resistir aos encantos do gaúcho e pediu para que o Brasil “entenda”.

Isabelle foi a primeira a dar o beijo, mas a sister deu apenas um selinho. Já Matteus não recusou a investida e beijou a manauara, que estava contra a parede.

