As primeiras críticas da série ‘Fallout’ a classificam como uma das melhores adaptações de videogames

Nesta imagem proporcionada pela Prime Video, Ella Purnell está em uma cena de 'Fallout'. (Prime Video via AP) Arquivo (AP)

As adaptações de videogames para o cinema ou televisão sempre foram um terreno complicado. A história tem nos mostrado que nem sempre é fácil traduzir a magia dos mundos virtuais para a tela grande ou pequena. Mas parece que ‘Fallout’ conseguiu e as primeiras críticas o apoiam.

Parece que a Amazon Prime Video conseguiu um marco com sua nova série baseada na aclamada franquia de videogames. Depois de assistir aos dois primeiros episódios da série, críticos e espectadores concordam em uma coisa: essa adaptação promete ser uma das melhores até o momento.

‘Fallout’ consegue cativar as pessoas que assistiram aos seus dois primeiros episódios

Com uma duração um pouco mais de duas horas, consistindo em um total de oito episódios, a série nos apresenta um mundo pós-apocalíptico cheio de detalhes e referências que irão encantar tanto os fãs ávidos quanto os recém-chegados ao universo de ‘Fallout’. Desde o primeiro trailer, era perceptível que esta série estava destinada a ser algo especial.

Recomendados

A notícia de uma segunda temporada renovada antes mesmo de sua estreia aumentou as expectativas dos fãs, mas nada superou a confirmação fornecida pelos dois primeiros episódios. A trama segue vários personagens principais, incluindo Lucy, uma habitante de um dos abrigos de luxo que se aventura no mundo exterior.

Também Maximus, um recruta da Irmandade do Aço com grandes aspirações, e Ghoul, um misterioso caçador de recompensas. Cada um desses personagens traz uma perspectiva única para o mundo do ‘Fallout’, e suas histórias se entrelaçam de forma intrigante ao longo dos episódios.

O Amazon Prime coloca ‘Fallout’ entre seus maiores orgulhos

A série está repleta de detalhes e referências ao jogo original, o que a torna autêntica e fiel ao material de origem. Embora os primeiros episódios possam parecer um pouco lentos em seu desenvolvimento, logo a trama começa a ganhar impulso e se torna mais cativante à medida que avança.

Os efeitos visuais são impressionantes, capturando fielmente a essência do mundo pós-apocalíptico de ‘Fallout’. Além disso, o elenco, liderado por Ella Purnell, Walton Goggins e Aaron Moten, oferece atuações sólidas que dão vida aos personagens de forma convincente. Embora seja cedo demais para fazer um julgamento final sobre toda a série, os primeiros indícios são promissores.