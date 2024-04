A teoria da floresta escura: do O Problema dos 3 Corpos à ausência de uma invasão alienígena

A estreia na Netflix da série de ficção científica O Problema dos Três Corpos desencadeou uma série interessante de fixações, obsessões e tendências entre seus espectadores. Desde os fãs mais devotos do material original em que esta história se baseia até os mais casuais que apenas são seguidores dos alienígenas. Todos e cada um deles de uma forma ou de outra acabaram se confrontando direta ou indiretamente com uma ideia que não reconhecem exatamente pelo seu nome, mas que representa sua fixação máxima no momento: a teoria da floresta escura.

Na imensidão do universo, a Terra representa apenas um pequeno e mínimo ponto azul. No entanto, com todas as maravilhas da existência contidas em nosso planeta, é impossível não se perguntar algo tão básico como se a vida existe aqui, por que não encontramos vestígios de outras civilizações inteligentes lá fora?

A esta pergunta é conhecida principalmente como O Paradoxo de Fermi e já falamos sobre ela antes aqui na FayerWayer. Para ser honestos, seu princípio tem intrigado cientistas e entusiastas da astronomia igualmente por décadas. Já que até agora não havia uma resposta suficientemente robusta para confrontar essa questão. Até agora.

Liu Cixin, a teoria da floresta escura ou por que não encontramos extraterrestres

Um recente artigo dos colegas da DW sobre a teoria da floresta escura veio para colocar em destaque a febre que atualmente existe em torno dessa ideia, tudo graças à série de O Problema dos Três Corpos. Embora na realidade este princípio tenha surgido da mente do autor chinês Liu Cixin em seu romance com exatamente o mesmo nome, que causou sensação na comunidade literária há uma década.

A teoria propõe uma visão sombria do cosmos, onde o universo se assemelha a uma floresta escura, na qual cada civilização é, por si só, um caçador solitário. Assim, sob a ideia de que a sobrevivência é uma lei primordial, então o contato com qualquer outra civilização só pode significar uma coisa: aniquilação e morte.

Por não saber as intenções do outro, por padrão, é considerado uma ameaça potencial, onde uma civilização mais avançada poderia atacar a mais fraca, eliminando-a antes que se torne uma ameaça, obtendo assim mais recursos, suprimentos e elementos a seu favor.

A teoria da floresta escura explica a Paradoxo de Fermi

É assim que, sob este cenário descrito no parágrafo anterior, o silêncio é a melhor estratégia. Qualquer civilização que revele sua existência corre o risco de ser atacada por outra mais poderosa. Exatamente como caçadores em uma floresta escura.

Mas o mais impressionante de toda essa abordagem é que também consegue explicar o Paradoxo de Fermi. Onde pode estar acontecendo hoje em dia que na realidade o universo está cheio de civilizações inteligentes, mas todas estão se escondendo em silêncio.

Por isso teríamos passado tantos anos sem um caso universalmente conhecido de contato extraterrestre. No entanto, é necessário ressaltar, obviamente, que o cerne de toda essa ideia é uma obra de ficção científica.