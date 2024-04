A reviravolta inesperada de LeBron James ao rescindir seu contrato com os Lakers

LeBron James O jogador pensa em rescindir seu contrato com os Lakers (Mark J. Terrill/AP)

LeBron James tem sido alvo de rumores nas últimas semanas, com vários relatos indicando que o jogador dos Lakers estaria buscando rescindir seu contrato com a franquia de Los Angeles.

Esta decisão estaria orientada para o final da carreira do jogador americano, pois teria mais controle e decisão para definir o time no qual planeja se aposentar.

O que James deseja é que a cláusula de não troca não seja válida, para que ele possa escolher para onde ir nos próximos anos, ciente de que está na reta final de sua carreira como profissional.

Essa informação foi revelada por Brian Windhorst, jornalista da ESPN. "Ele poderia rescindir seu contrato atual na tentativa de obter uma cláusula de não troca".

Caso esse movimento se concretize, LeBron teria o direito de escolher a franquia com a qual deseja disputar suas últimas temporadas na NBA, ciente de que ainda tem mais duas temporadas com os Lakers.

O jogador dos Los Angeles quer jogar com seu filho Bronny antes de se aposentar do basquete

O contrato de James para a temporada 2024-2025 é de cerca de US$ 51 milhões. Se optar por não jogar, ele perderia essa quantia, mas teria o poder de não jogar em equipes como o Wizards de Washington ou Blazers de Portland.

Além disso, o desejo de LeBron é jogar com seu filho Bronny, então os Lakers teriam caminho livre para trazê-lo para a franquia através do Draft ou contratá-lo como agente livre, realizando assim o sonho do ‘King’.