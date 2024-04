A produtora de Margot Robbie está atualmente trabalhando em um filme baseado Monopoly

Margot Robbie em uma cena de "Barbie" Warner Bros via AP (Courtesy of Warner Bros. Pictures/AP)

Após sua aventura no mundo fantástico da Barbie, Margot Robbie está pronta para embarcar em uma nova franquia famosa que também é um brinquedo: o famoso jogo de tabuleiro, Monopoly.

Com sua empresa de produção, LukyChap, e seus parceiros Tom Ackerley e Josie McNamara, a atriz e produtora está planejando um filme live action baseado no jogo de tabuleiro de compra e venda de imóveis. Junto com Robbie e sua equipe, a Hasbro Entertainment também estará envolvida como produtora do filme.

O que se sabe sobre o filme?

De acordo com o Variety, ainda não se sabe como Robbie e sua equipe contarão uma história baseada no jogo, começando pela dúvida se até mesmo a figura do jogo, Pennybags, estará presente.

No entanto, a aposta não parece ser totalmente descabida, especialmente se considerarmos o último sucesso da LuckyChap com Barbie, que arrecadou US$1,4 bilhão nas bilheterias globais. Por outro lado, Monopoly é reconhecido pela Lionsgate como o jogo de tabuleiro mais popular do planeta, com 99% de reconhecimento global. O jogo está disponível em mais de 100 países e possui mais versões além da física, estando também disponível na maioria dos consoles e dispositivos móveis.

Apesar de não oferecer muitos detalhes, o chefe do Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson, assegurou que a LuckyChap tem um "ponto de vista claro". O anúncio foi feito na CinemaCon, que está acontecendo em Las Vegas.

“Não consigo imaginar uma equipe de produção melhor do que esta para esta marca icônica”, disse Fogelson. “Eles são produtores excepcionais que escolhem seus projetos com cuidado, e agora se uniram a Monopoly com uma visão clara. Estamos extremamente animados para trabalhar com a LuckyChap em tudo o que acreditamos poder ser seu próximo sucesso de bilheteria”.