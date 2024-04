Shakira estaria obcecada por Clara Chía: é revelado que tem ciúmes de seus filhos com ela

O recente lançamento do álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ de Shakira não só marca um ponto alto em sua carreira, mas também desdobra uma história íntima de seus relacionamentos pessoais. A multifacetada artista colombiana transformou suas experiências e emoções em um projeto musical completo, destacando especialmente seu relacionamento passado com Gerard Piqué e as complexidades familiares que isso envolve.

Shakira continua em sua batalha contra Clara Chía: ela não quer que seus filhos tenham contato com ela

A anunciada separação de Shakira e Gerard Piqué, em junho de 2022, marcou o fim de uma união que havia durado mais de uma década. Para Shakira, essa situação foi um impacto emocional profundo, já que sempre havia pensado no futuro com o ex-jogador de futebol e pai de seus dois filhos. No entanto, longe de se deixar abater pela desesperança, a colombiana canalizou sua dor em uma nova criação artística, transformando suas experiências no tema central de várias de suas melodias.

Shakira retorna com nova música (Instagram)

Nas suas declarações mais recentes, Shakira referiu-se a Piqué como ‘Voldemort’, evidenciando assim a intensidade negativa dos seus sentimentos em relação a ele. Este apelido revela o profundo ressentimento que Shakira tem por Gerard Piqué. No entanto, o que mais se destacou foi a atitude da colombiana em relação a Clara Chía, a jovem que agora é o novo amor do catalão.

Shakira não vira a página de Clara Chía

Shakira não consegue virar a página e continua alimentando os ciúmes com comparações. Desde o início, a artista colombiana tem manifestado abertamente seu repúdio e ciúmes em relação à jovem catalã, a quem aponta como responsável pela sua separação de Gerard Piqué e como uma verdadeira ameaça à sua posição como mãe dos filhos em comum.

Gerard Piqué e Clara Chía Martí O casal continua com seu romance (Instagram (@3gerardpique))

Shakira deixou claro sua firme determinação em tentar evitar que Clara Chía influencie a vida de seus pequenos, fazendo uso decisivo das cláusulas do acordo de guarda para manter seus filhos longe dela enquanto passam tempo com o pai.