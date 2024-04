Kate e William preparam George para o trono mais cedo do que esperado

O jovem Príncipe George, com apenas uma década de vida, já está sendo orientado para assumir um dos papéis mais significativos da monarquia britânica. Devido aos desafios de saúde enfrentados por seu avô, o Rei Charles III, o processo de preparação do menino para se tornar o futuro monarca do Reino Unido foi acelerado.

Fontes próximas à família real compartilharam com a revista Life & Style que os Duques de Cambridge, William e Kate, decidiram antecipar a formação de George, posicionando-o logo atrás de seu pai na sucessão ao trono.

Uma preparação antecipada

Dentro do palácio, conversas profundas foram realizadas com George para introduzi-lo aos deveres e expectativas de seu futuro papel como rei. Essas discussões, embora possam parecer intimidadoras, mostraram que George é um jovem perspicaz e inteligente, plenamente capaz de compreender a importância de sua posição futura.

Esta orientação vem em um momento importante, seguindo o falecimento da Rainha Elizabeth II em 2022 e o diagnóstico de câncer do Rei Charles III, além dos compromissos e responsabilidades de Kate Middleton.

O Príncipe William expressou em um evento a importância de escolher o momento certo para começar essa educação real. Parece que esse momento chegou, com o objetivo de manter um ambiente seguro e amoroso ao redor de George, enquanto ele se familiariza com sua futura responsabilidade.

Além de George, o casal tem mais dois filhos, a Princesa Charlotte e o Príncipe Louis, que fazem parte de uma família real ‘mais jovem e dinâmica’ para os papéis futuros.

Fonte: Metropoles