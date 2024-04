Gal Costa: Justiça nega exumação do corpo e pede apuração sobre possível crime na morte da cantora

Justiça negou pedido do filho para exumação do corpo da cantora Gal Costa, que morreu em novembro de 2022 (Reprodução/Instagram)

A Justiça de São Paulo negou um pedido de exumação do corpo de Gal Costa, que morreu aos 77 anos, em novembro de 2022. A solicitação tinha sido feita por Gabriel Costa, único filho da artista, que afirma “não ter certeza” sobre as causas da morte e levantou suspeitas contra a viúva, Wilma Petrillo. Assim, a decisão determinou que o processo seja remetido à polícia, para investigação sobre possível crime contra a cantora.

Gabriel entrou com a ação questionando a informação do atestado de óbito de que a mãe morreu em decorrência de um infarto agudo no miocárdio. Além disso, o documento cita que ela tinha neoplasia maligna [câncer] de cabeça e pescoço. Porém, o rapaz quer a exumação para que o corpo passe por uma necropsia.

O rapaz destacou que a mãe estava bem de saúde e a morte foi repentina. “A situação se faz de tal modo misteriosa que o requerente, filho único e herdeiro da de cujus, se pergunta como veio a falecer sua mãe, que parecia estar bem, vivenciando o dia a dia em sua residência e, de repente, foi acometida, subitamente, com a morte, sem testemunhas que descrevessem como e porque se deu a passagem. Sem explicações”, ressaltou a defesa dele.

Segundo reportagem do site G1, na petição, Gabriel destacou que Wilma Petrillo recebeu o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local da morte, proibindo “qualquer autópsia que fornecesse maiores informações e determinando desde logo o sepultamento em jazigo particular, de acesso restrito”. O rapaz diz que essa questão o aflige e ele teme que a mãe tenha sido vítima de algum crime.

“Eu só quero ter certeza que é realmente a parada cardíaca, entendeu? Porque foi tudo muito repentino”, disse o filho em entrevista ao programa “Fantástico”, da TV Globo. Ele também quer levar os restos mortais da mãe de São Paulo para o Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.

O pedido foi analisado pela Vara de Registros Públicos e a juíza negou o pedido de exumação, destacando que a medida extrapola a esfera administrativa e registral. Apesar disso, determinou que o processo seja encaminhado à polícia, por meio da CIPP (Central de Inquéritos Policiais e Processos), para apuração dos fatos narrados por Gabriel e investigação de possível crime cometido por Wilma Petrillo.

“A questão trazida pelo requerente não é apenas registral, mas também notícia-crime. Os fatos narrados sugerem a prática de delito em face da Sra. Gal Maria da Graça Penna Burgos Costa”, escreveu a magistrada.

Também ao “Fantástico”, Wilma Petrillo se disse surpresa com o pedido de Gabriel. “Eu não sei do que ele está desconfiando, se ele acha que eu matei a mãe dele? Que eu matei Gal?”, questionou ela.

As defesas do rapaz e da viúva não foram encontradas para comentar sobre a negativa do pedido de exumação e envio do processo à polícia para investigação.

Gal Costa deixou seu único filho, Gabriel Costa (Reprodução/ Instagram @galcosta)

Coação

O rapaz também acionou a Justiça para requerer a nulidade de um documento assinado por ele, no qual dizia que Wilma vivia com Gal como se elas fossem casadas. Na época, o rapaz disse também que considerava a viúva como mãe. Esse material ajudou no reconhecimento da união estável entre elas e possibilitou a abertura de inventário pela viúva.

Porém, Gabriel agora alega que só assinou o documento por ter sido coagido por Wilma, já que na época ele morava na mesma casa que ela e temia por sua segurança física e psicológica.

Ainda ao “Fantástico”, o filho disse que Wilma e Gal não tinham um relacionamento estável. “Elas tiveram um relacionamento bem breve. Ela virou empresária da minha mãe, realmente. Elas começaram a morar juntas, mas sem nenhum tipo de relacionamento além da amizade e trabalho”, garantiu.

O caso foi analisado pelo juiz da 12ª Vara da Família e Sucessões da capital, que apontou que Gabriel deve ingressar com ação própria a respeito do caso, que não pode ser julgado no âmbito do processo sobre o inventário.