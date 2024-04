Foto inédita de Lady Di é revelada 27 anos após sua morte e choca as redes sociais

Com meias altas cinza, uma saia plissada preta, um blazer vermelho com detalhes em amarelo e um chapéu combinando, assim Lady Di acompanhou seu irmão, Charles Spencer, em seu primeiro dia de aula. Era setembro de 1968, ela havia completado sete anos e ele tinha apenas quatro. Os irmãos Spencer estavam a caminho da Silfield School, a escola primária de King’s Lynn, em Norfolk, onde estudaram nos próximos dois anos no caso de Diana e quatro no caso de Charles.

A emocionante foto de Lady Di acompanhando seu irmão no primeiro dia de aula

Até agora, apenas algumas fotos da princesa do povo em sua época escolar tinham sido vistas, mas seu irmão mostrou uma imagem desse tempo doce e terno.

"No meu primeiro dia de escola, em setembro de 1968: meu pai tirou esta foto de mim e da minha irmã, Diana, logo antes de nos levar para Silfield, uma escola primária realmente encantadora em King's Lynn, Norfolk", escreve Charles Spencer ao lado da foto em uma postagem no Instagram.

"A diretora era a senhorita Jean Lowe, uma mulher calorosa e atenciosa, que amava suas crianças", continua. "Fiquei lá até 1972, quando segui para o local que chamo, em minhas memórias: Uma escola muito particular".

Com este último comentário, o irmão de Lady Di faz referência ao livro que ele publicou recentemente, onde revela o abuso sexual e físico que sofreu durante a infância, quando estudou no internato Maidwell Hall, em Northamptonshire.

A imagem rapidamente se tornou viral no Instagram, onde recebeu mais de 27 mil curtidas e centenas de comentários.

"Bonita foto de vocês dois", "A princesa Charlotte é a cópia da Lady Di", "Que foto incrível de você e de sua irmã" são alguns dos comentários que Charles Spencer recebeu.