De volta às novelas, Eduardo Moscovis vive dono de mineradora em No Rancho Fundo. Fora da Globo desde 2022, quando interpretou Edgar, na novela Um Lugar ao Sol, o personagem do veterano faz parte da família Ariostos.

Na trama de Mario Teixeira, o ator dá vida a Quintino Ariosto Evaristo, um dos homens mais ricos e poderosos de Lapão da Beirada, a cidade fictícia de No Rancho Fundo. Ele é casado com Dona Manuela, interpretada por Valdineia Soriano, e pai de Artur, vivido pelo ator Túlio Starling.

Bem diferente daquela família margarina, o personagem de Eduardo Moscovis na novela No Rancho Fundo não esconde que detesta o fato do filho ser mais interessado na fortuna que vai herdar do que no carinho e dedicação que ganha dos pais. Por isso, os conflitos são constantes entre eles.

Personagem de Eduardo Moscovis na novela No Rancho Fundo é dono de mineradora (Manoella Mello/Globo)

Diferente de muitos personagens que fez nas novelas da Globo, Quintino Ariosto é um homem ranzinza, duro e mal-humorado, segundo o roteiro divulgado pela emissora. Ao longo da trama, ele fica de olho na fortuna de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) e conta com a ajuda de Marcelo Gouveia (José Loreto) para tentar enganar a família da protagonista.

Quintino Ariosto despreza o amor de Dona Manuela

Já sabemos que Quintino Ariosto não acredita em nada e é muito ranzinza, mas quem paga o preço de tudo isso é Dona Manuela, que sente o desprezo do marido por nunca ter dado filhos biológicos a ele.

Amorosa, ela se apega ao filho Artur e sempre o apoia em suas decisões. Com a saúde frágil, que inspira cuidados, ela também conta com a ajuda e amizade de Torquato Tasso (Jorge Ritchie), que trabalha na mansão da família.

A novela No Rancho Fundo estreia na programação da Globo, na segunda-feira (15), substituindo o remake da novela Elas por Elas.

* As informações sobre No Rancho Fundo podem ser modificadas em função da edição das novelas da TV Globo.