BBB 24: Beatriz chora com medo da eliminação, mas Alane resolve com seu mantra

Beatriz chora com medo de ser eliminada do BBB 24, mas Alane consola com seu mantra (Reprodução/Globoplay)

A briga com Davi no último Sincerão deixou Beatriz num cenário complicado dentro do BBB 24, principalmente depois que ela perdeu a prova do líder e foi parar no paredão, onde enfrenta, até quinta-feira (12), o motorista de aplicativo e Isabelle.

Sabendo que pode ser eliminada do BBB, a vendedora do Brás correu para a despensa para chorar, mas foi consolada por Alane, que após o barraco com Davi afirmou que estava do lado de Bia: “Amiga, você não vai sair. Amiga, você não vai sair”, disse a paraense.

O mantra foi repetido por Alane diversas vezes, enquanto Beatriz Reis chorava na despensa do BBB 24: “Você não vai sair, você não vai sair, de coração”, afirmou a sister.

Em seguida, Alane reforçou que o 20º paredão é o “mais difícil” para Bia, que conseguiu sair bem de todos os outros: “É o paredão mais difícil da sua vida, de verdade, mas você não vai sair. Eu acredito que você não vai sair, eu confio muito no seu potencial”.

No final, Alane disse para Beatriz que o jogo ainda não acabou e que ela precisa recuperar suas forças, já que ela tem certeza que a vendedora não vai ser eliminada do Big Brother Brasil.

“Você tem que confiar em você, você tem que ter muita alegria na festa, curtir muito, ficar muito feliz, por que é isso que o Brasil quer vê. Bia, eu sei que você está triste”, disse ela.

O público escolhe o próximo eliminado

Mas, diferente do que Alane pensa, Beatriz corre um grande risco de deixar o BBB 24. A sister aparece como a primeira escolha de muitos telespectadores nas diversas enquetes feitas na internet.

Segundo uma parcial do Notícias da TV, a vendedora pode ser eliminada com uma alta rejeição do público, somando 74,94% dos votos.

Outra prova de que Beatriz será a próxima eliminada do BBB 24 é que diversas pessoas usam as redes sociais para aumentar o engajamento da hashtag Fora Beatriz. Além de comentar que a sister mostrou sua verdadeira personalidade durante ao romper com Davi.

“Agora é tarde, você só mostrou realmente quem é você nessa reta final!”, escreveu uma pessoa. Já outra fã do BBB aproveitou para adiantar o discurso de Tadeu Schmidt na quinta-feira: “Você tinha tudo pra chegar até a final, mas escorregou na casca da banana, quem sai hoje é você Beatriz”.