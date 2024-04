BBB 24: Beatriz ameaça ir à Confessionário por atitude inconveniente de Davi

Parece que a briga entre Beatriz e Davi na reta final do BBB 24 está longe de acabar. Após uma noite intensa nesta terça-feira (9), que terminou com a eliminação de Lucas Henrique, uma prova ocorrida fora da casa que sagrou Matteus o último Líder do reality e uma nova formação de Paredão, a relação entre Davi e Beatriz, que se enfrentam no Paredão, ficou ainda mais difícil.

Em conversa com Isabelle e Alane, Beatriz, que recebeu o contragolpe de Davi para compor a berlinda, ameaçou reclamar com a produção caso o baiano continue procurando ela.

“Fala para mim se você ficar chateada comigo e não quiser falar”, começa a manauara. “Não, eu só quero que você aconselhe ele, Isabelle, para ele não me procurar. Se ele é falso, isso aí é sobre ele, eu não sou falsa de ofender você, julgar com argumento mequetrefe e depois...”, diz a vendedora. “Eu acho que ele queria deixar tudo esclarecido”, opina Isabelle. “Não, ele está jogando até agora, ele vai jogar até o final”, afirma Alane, que está junto no quarto.

Recomendados

“Ele está jogando com as palavras, ele veio aqui para jogar. Alane, eu não deveria ter falado com ele aqui. Eu não nasci ontem, eu tenho 23 anos, até Alane percebeu”, explica Bia. “Ele não vai descansar, você também não”, diz Alane.

“Não, não vou. Ele vai me procurar, eu não vou falar. Se ele começar a vir atrás de mim, eu vou no Confessionário falar para produção: ‘está me perturbando, está vindo atrás de mim o tempo todo’, não quero que venha atrás de mim falar comigo, não sou obrigada a falar com ele”, afirma Beatriz.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: ‘Vamos conversar’, pede Buda após pedido de separação vir à tona

Assista ao diálogo: