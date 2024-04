Woody Allen: diretor longe da aposentadoria

O lendário cineasta Woody Allen, conhecido por sua longa e bem-sucedida carreira na indústria cinematográfica, revelou que não descarta a possibilidade de fazer um novo filme aos 88 anos.

Em uma recente entrevista com AirMail, Allen expressou:

"Estou indeciso sobre isso. Não quero ter que sair para arrecadar dinheiro. Parece-me um incômodo. Mas se alguém me ligar e disser que quer financiar o filme, eu consideraria seriamente. Provavelmente, não teria força de vontade para dizer não, porque tenho muitas ideias."

Os seguidores e admiradores do seu trabalho estarão atentos a qualquer anúncio sobre algum próximo projeto.

‘Golpe de Sorte’

A última obra de Allen, ‘Golpe de Sorte’, é um thriller erótico filmado na França com atores francófonos.

Embora o filme tenha sido lançado recentemente nos cinemas dos Estados Unidos pela MPI Media Group, distribuidores de seus dois últimos títulos, a experiência de distribuição levou Allen a refletir sobre as mudanças na indústria cinematográfica.

O diretor mencionou:

"Não me importa se me distribuem aqui ou não. Uma vez que consigo, não sigo mais. A distribuição não é mais como era. Agora a distribuição são duas semanas em um cinema... Todo o negócio mudou, e não de forma atraente. Todo o romantismo do cinema desapareceu."

Controvérsia e cancelamento

O reconhecido diretor tem enfrentado críticas e controvérsias nos últimos anos devido a acusações feitas por sua ex-companheira, Mia Farrow.

Apesar disso, Allen continuou trabalhando e criando filmes. Na mesma entrevista, o diretor deu sua opinião a respeito:

“Alguém me perguntou sobre a cultura do cancelamento, e eu disse: ‘Se vão te cancelar, esta é a cultura da qual você quer ser cancelado’. Porque, quem quer fazer parte desta cultura?”