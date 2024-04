Quem é María Penella? A neta de ‘Chespirito’ que é idêntica a ele

Roberto Gómez Bolaños, mais conhecido como ‘Chespirito’ e no Brasil pela série ‘Chaves’, é considerado um dos comediantes mais reconhecidos do México e, apesar de seu falecimento, seu legado continua presente em cada um de seus fãs.

Algo que se destacou nas redes sociais é que sua neta María Penella começou a se popularizar nas redes sociais, e o que mais chama a atenção é a semelhança que ela tem com o criador de ‘Chaves’.

Conheça María Penella, a neta de ‘Chespirito’

A jovem é filha de Enrique Penella Jean e Marcela Gómez Fernández, que por sua vez é filha de Roberto Gómez.

Atualmente, tem 32 anos de idade e desde tenra idade mostrou grande interesse pelas artes cênicas, paixão que continua cultivando. Desde então, tem se destacado como atriz, participando de várias peças de teatro e melodramas transmitidos pela Televisa.

A jovem deixou uma profunda impressão devido à sua surpreendente semelhança com o seu falecido avô, mostrando uma semelhança impressionante com o famoso ator. Por este motivo, os fãs do produtor sugeriram que ela fosse a escolhida para interpretar o amado comediante que fez rir milhões de mexicanos.