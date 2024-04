O filme de terror que estreia na Netflix em abril: vai fazer você dormir com a luz acesa

O terror é um dos gêneros favoritos dos assinantes da Netflix. Por isso, a plataforma de streaming está sempre adicionando novos projetos ao seu catálogo de séries e filmes.

O próximo filme desta categoria que o gigante adicionará à sua biblioteca promete assustar bastante os espectadores, a ponto de terem que dormir com a luz acesa depois dos créditos.

Trata-se de Quando a Morte Sussurra, um longa-metragem tailandês de terror sobrenatural dirigido por Thaweewat Wanta que teve sua grande estreia no país em 2023.

Recomendados

Baseado no romance homônimo de Krittanon, a história segue uma família de agricultores com seis filhos - três meninos e três meninas - em uma vila remota da civilização em Kanchanaburi em 1972.

O local é caracterizado por ser tranquilo, mas o horror abala suas fundações quando uma jovem morre misteriosamente. Pouco tempo depois, coisas estranhas começam a acontecer com o clã principal.

Seus problemas começam quando as três filhas se deparam com uma estranha mulher fantasmagórica vestida de preto enquanto estavam a caminho da escola. Yam, uma delas, adoece com sintomas inexplicáveis,

A expressão facial dele se torna assustadora. Além disso, sua irmã Yad afirma ouvir sons arrepiantes no meio da noite. "Tee Yod, Tee Yod" é o sussurro que ela diz se repetir várias e várias vezes.

Diante do bizarro panorama, o filho mais velho da família, o temperamental ex-soldado Yak, decide voltar para casa para salvar sua irmã da ameaça sobrenatural que paira sobre ela.

Quem atua em Quando a Morte Sussurra?

Um elenco de talentosos atores tailandeses. Nadech Kugimiya estrela a história como Yak. Ao seu lado, também atuaram as seguintes estrelas:

Rattanawadee Wongtong como Yam

como Yam Denise Jelilcha Kapaun como Yad

como Yad Kajbundit Jaidee como Yos

como Yos Peerakit Patcharabunyakiat como Yod

como Yod Nutthatcha Padovan como Yee

como Yee Arisara Wongchalee como Boonyen

Paramet Noi-um, Ongart Cheamcharoenpornkul, Porjade Kaenpetch, Manita Chobchuen, Jampa Saenprom e Michelle Samiha Lamloet Haque completam o elenco deste longa-metragem aterrorizante.

Quando será lançado na Netflix?

Quando a Morte Sussurra irá estrear na Netflix na quarta-feira, 10 de abril. O projeto, produzido pela Major Join Film e BEC World, tem a duração de 121 minutos e é recomendado apenas para maiores de 18 anos.

A sinopse do filme inquietante na plataforma de streaming é: “Quando um espírito sedento de sangue possui uma menina em uma aldeia remota, seu irmão mais velho lidera a luta para exorcizá-la... antes que o mal a consuma completamente”.