Nova foto de Jennifer Lopez ao lado de sua assistente causa indignação

Há algumas semanas, um usuário nas redes sociais de Elon Musk, ‘X’ ressuscitou um vídeo onde Jennifer Lopez aparentemente estaria cuspindo um chiclete na mão de sua assistente durante a filmagem de um de seus filmes em 2018, ‘Uma Nova Chance’, o que causou uma série de críticas à famosa atriz.

Horas mais tarde, um usuário esclareceu a ação que vários internautas qualificaram como ‘de mau gosto’ e ‘humilhante’, comentando que a assistente explicou como aquele momento viral aconteceu, pedindo a JLo para cuspir a goma de mascar em um lenço. Isso aconteceu porque a atriz não podia deixar sua marca para começar a filmar uma das cenas do filme, o que é uma prática comum nos sets de gravação.

No entanto, esse vídeo viral retomou uma polêmica que vem se desenvolvendo há anos, quando a 'Diva do Bronx' foi acusada por seus funcionários de ter atitudes prepotentes, baixos salários e horários que beiravam a exploração. Entre eles, os motoristas e babás dos filhos de Lopez, a quem era pedido que trabalhassem cerca de 16 horas cuidando dos gêmeos da cantora e de Marc Anthony, tendo apenas uma hora para cuidar de Emme e Max.

Recomendados

Nova foto junto com sua assistente causa indignação

Jennifer Lopez causou alvoroço nas redes sociais depois de ser flagrada pelos paparazzi saindo de seu apartamento de US$25 milhões em Manhattan, usando um enorme casaco de pele marrom, calças pretas e tênis, pronta para o clima chuvoso de Nova York.

Mas houve duas coisas que os usuários não perdoaram por parte da cantora de 'On The Floor' e é que, apesar da imagem poder ter sido tirada de contexto, os usuários comentaram que "ela parecia arrogante" depois que ela saiu de seu apartamento com seu celular na mão e seu assistente segurando um guarda-chuva para ela.

Isso não foi tudo, já que o casaco também foi motivo de crítica para os internautas, que reprovaram a atriz, que interpretou Selena Quintanilla, por promover o uso de peles e a crueldade animal.

"Que lamentável, usando um casaco que é o reflexo de animais esfolados vivos. Crueldade absoluta. Além disso, ela super agasalhada e sua assistente, nada e levando um guarda-chuva para ela? JLo se acha rainha?", "Não pode segurar sozinha sua sombrinha, inútil", "Tão arrogante", "E a diva não tem mãos para segurar seu guarda-chuva?", "Se vê uma prepotência nela", "Quantos animais morreram cruelmente para fazer esse casaco?".

Jennifer Lopez é viciada em trabalho?

Jennifer Lopez é conhecida por suas exigências nos estabelecimentos que visita, incluindo os hotéis, onde supostamente pediria para trocar as tampas dos vasos sanitários e evitar colocar sobremesas à vista, tudo para continuar cuidando de sua forma física.

Alguns dos funcionários que trabalharam com JLo afirmaram que era seu vício no trabalho o que resultava prejudicial para quem trabalhava com ela, beirando a exploração:

“Jennifer trabalha todos os dias, da manhã até a noite. Ela nunca tira um descanso, é claramente hiperativa e sempre tem novas ideias e projetos para desenvolver em mente. À primeira vista, pode parecer positivo, mas a verdade é que sua dedicação ao trabalho beira a obsessão e, acima de tudo, afeta a todos nós que trabalhamos ao seu redor,” informou uma fonte próxima à revista ‘OK!’ em 2014.