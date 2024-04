Eles fizeram de novo: estas foram as previsões dos Simpsons sobre o eclipse solar de 2024

No passado, a série criada por Matt Groening mencionou pelo menos três vezes esses fenômenos astronômicos

Nesta segunda-feira, 8 de abril, um evento astronômico se tornou o foco de atenção de todo o mundo, especialmente nos EUA e México, onde pôde ser melhor apreciado. Trata-se do eclipse solar total que, de acordo com diferentes meios de comunicação, estima-se que cerca de 31 milhões de pessoas dedicaram tempo para observar o fenômeno ao longo do México, EUA e Canadá.

Devido ao impacto midiático que causou, não é surpresa que algumas pessoas tenham recorrido a uma ocorrência clássica em qualquer momento viral: verificar se Os Simpsons, a popular série criada por Matt Groening em 1989, já havia advertido sobre este fato, como ocorreu em tantas outras ocasiões de eventos importantes.

Quais são as previsões dos Simpsons sobre o eclipse?

No passado, Groening mencionou pelo menos em três ocasiões esses fenômenos astronômicos e agora, alguns internautas compilaram esses episódios para conectá-los a eventos que podem ou não ocorrer no mundo real.

A seguir, estas são as supostas previsões de Os Simpsons sobre o eclipse solar total deste ano:

Episódio 12, Temporada 4: “Marge contra o Monotrilho”

Neste episódio, transmitido pela primeira vez em 1993, Marge se opõe à construção de um monotrilho devido ao uso de materiais de má qualidade pelos trabalhadores. Apesar dos esforços para reverter a construção, a cidade de Springfield concorda com a sua realização, a ponto de Homer se inscrever como condutor desse transporte.

Em sua viagem inaugural, o trem perde o controle e, devido à presença do eclipse solar, consegue diminuir sua velocidade; dando a entender que o fenômeno astronômico reduziu a intensidade da energia elétrica. No final do eclipse, o trem aumenta sua velocidade e é controlado a uma boa velocidade até sua estação final por Homer.

Episódio 433, Temporada 20: “Maggie se foi”

Transmitido pela primeira vez em 2009, neste episódio de Os Simpsons, o âncora de notícias Kent Brockman anuncia o eclipse solar total em Springfield. Diante da expectativa do fenômeno, a família decide sair para ver o espetáculo com dispositivos de proteção visual caseiros.

Numa briga entre pai e filho, Bart e Homer brigam para saber quem usará o objeto caseiro que permite apreciar o eclipse; em sua tentativa de ganhar o primeiro lugar, ele se quebra. Marge, tentando mediar as coisas, oferece seu aparelho e, ao ver o eclipse diretamente, fica cega e, no meio dessa situação, Maggie, a filha mais nova, se perde.

Episódio 637, Temporada 29: “Rezagado”

Neste outro episódio, também transmitido em 2009, a família aparece convivendo como se nada estivesse acontecendo enquanto ocorre um eclipse. Os Simpsons estão tranquilos, comendo costeletas e conversando como se nada estivesse acontecendo. Em determinado momento da trama, Marge, Bart e Lisa saem para ver o fenômeno astronômico e Homer se recusa a acompanhá-los.

Como se fosse uma maldição, o casamento entre Marge e Homer passará por uma fase de monotonia, atribuindo a culpa ao eclipse solar, por não terem estado todos presentes no momento de seu desenvolvimento.