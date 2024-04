Bastidores da novela Renascer vazam e esses comentários dominam a web

Com a audiência da novela Renascer batendo 24,5 pontos, a Globo aproveita o sucesso para divulgar ainda mais os bastidores nas redes sociais e uma nova sequências e fotos empolgou o público que acompanha diariamente a trama das 21 horas.

Com as gravações a todo vapor nos estúdios da TV Globo, a nova postagem traz diversos atores do elenco principal, como Juan Paiva, Rodrigo Simas, Xamã e Thereza Fonseca, que foram chamados de “ícones” por parte do público.

Nos comentários, uma fã aproveitou para falar que Sandra e João Pedro formam o “casal perfeito” da novela Renascer. Um outro disse que os dois são “lindos demais”.

Ainda sobre a vida amorosa do filho caçula de José Inocêncio (Marcos Palmeira), um telespectador questionou se alguém sabia se Sandra e João Pedro ficam juntos ou não no final da novela: “Só pra eu ver se assisto toda ou não”, argumentou a pessoa.

O elenco de Renascer empolga mesmo a web

Bruno Luperi deve estar muito feliz com a escolha do elenco para a novela da Globo. Nas redes sociais, “o melhor elenco”, segundo o público, é algo que faz com que a história seja acompanhada até o último capítulo.

“Duas estrelas brilhantes. Estão um espetáculo artístico. Parabéns! Estou amando, esse belíssimo papel. Felicidades e prosperidades. Vocês vão longe”, afirmou outro fã das novelas da Globo.

Uma outra pessoa disse que Renascer é uma novela “viciante” e que ela será o tema de seu aniversário: “O tema do meu aniversário vai ser renascer em homenagem a novela e vou me vestir de Sandra, em homenagem a Giulia Buscacio”.

O elenco de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.