5 filmes e séries de Dev Patel que você deve assistir se estiver curioso sobre seu novo filme ‘Monkey Man’

Dev Patel deixou uma marca indelével no mundo do cinema com suas atuações impressionantes (Agencias)

Dev Patel deixou uma marca indelével no mundo do cinema com suas atuações impressionantes. Desde seu papel emotivo em “Lion” até seu papel icônico em “Quem Quer Ser um Milionário?”, Patel tem cativado o público com seu talento e carisma na tela grande e pequena. Compartilhamos uma lista de alguns dos melhores filmes e séries em que ele participou.

Lion: Uma Jornada Para Casa

Neste emocionante filme baseado em fatos reais, Patel interpreta Saroo, um jovem indiano que se perde em Calcutá e é adotado por um casal australiano. Vinte e cinco anos depois, ele decide procurar por sua família biológica, desencadeando uma jornada emocional e comovente em direção às suas raízes.

Quem Quer Ser um Milionário

Patel estrela este filme vencedor do Oscar como Jamal Malik, um jovem dos bairros pobres de Bombaim que participa no concurso de televisão "Quem Quer Ser Milionário?". O filme conta a incrível história de como Jamal chega ao programa e as experiências que o levaram até lá.

Recomendados

The Newsroom

Nesta série da HBO, Patel interpreta Neal, um membro da equipe de notícias do canal ACN. A série segue a vida pessoal e profissional dos trabalhadores de um programa de notícias enquanto lutam para manter a integridade jornalística em um mundo de mídia cada vez mais polarizado.

O Homem Que Viu o Infinito

Patel dá vida ao famoso matemático indiano Srinivasa Ramanujan neste emocionante biopic. O filme segue a vida de Ramanujan enquanto ele luta contra a adversidade e o racismo para perseguir sua paixão pela matemática e fazer importantes contribuições para o campo.

Amor Moderno

Patel aparece nesta série antológica da Amazon Prime que explora diferentes aspectos do amor e das relações humanas. Cada episódio conta uma história única sobre o amor em suas diversas formas, desde romances inesperados até relações familiares complicadas.

Chappie

Neste filme de ficção científica do diretor Neill Blomkamp, Patel interpreta um engenheiro de computação que ajuda a criar um robô com inteligência artificial. O filme segue as aventuras de Chappie, o robô, enquanto navega por um mundo distópico cheio de perigos e desafios.