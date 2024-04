Web chama Giovanna de ‘insuportável’ depois da sua eliminação do BBB 24

A eliminação de Giovanna do BBB 24, com 75,35%, fez o público voltar às redes sociais para celebrar o fim da jornada da sister dentro da casa. Agora, os gnomos contam apenas com Lucas Henrique (Buda) para chegar na final.

Para muitos fãs do Big Brother Brasil, Giovanna saiu tarde do reality show da Globo: “Já foi tarde. Garota arrogante e insuportável”, escreveu uma pessoa.

Uma outra pessoa que acompanha o BBB 24 desde o começo lembrou que Giovanna torceu o pé nas primeiras semanas de confinamento, mas não perdoou a maneira que a sister escolheu jogar.

“Realmente, a Giovanna se prejudicou muito no jogo com o pé torcido. Mas, de qualquer forma, ela falou muita merd@ e foi grosseira”, escreveu o perfil.

Um outro seguidor do BBB no Instagram disse que Giovanna foi uma das maiores “decepções” da temporada 24: “A maior decepção para mim! Torci para entrar, para voltar do paredão , e me arrependi completamente”, apontou o ex-fã da sister.

Após a eliminação de Giovanna do BBB 24, há pessoas que tenham comparado o momento com a sorte de Davi no reality show: “A mulher é tão pesada que só ela sair, aconteceu um milagre Davi virou líder”, escreveu ele.

Após a saída de Giovanna do BBB 24, ocorreu mais uma prova do líder e Davi foi o campeão e, durante a formação de um novo paredão, ele colocou Lucas Henrique (Buda) na berlinda. Alane e Isabelle também se enfrentam no 19º paredão do BBB 24. Quem você quer eliminar?

Com o modo turbo acontecendo a todo vapor, a Globo definiu que a grande final do BBB 24 acontece na terça-feira (16), após o capítulo inédito da novela Renascer. Quem você espera que ganhe a temporada: Lucas Henrique, Davi, Matteus Alegrette, Alane, Isabelle Cunhã ou Beatriz Reis?