Shakira compartilha novo vídeo e é criticada por ser ‘imprudente’

Shakira está vivendo um dos seus melhores momentos após seu retorno à música com o lançamento de seu novo álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, do qual atualmente está em turnê de promoção e espera-se que em breve anuncie sua turnê mundial.

Mas nem tudo tem sido mel neste retorno à música, já que várias ‘falhas’ foram notadas pelos usuários ao longo das diversas postagens compartilhadas pela colombiana, desde a falta de uma unha postiça em sua sessão fotográfica sexy com Lucien Laviscount até um ‘close-up’ indiscreto que mostrava algumas imperfeições de Shakira, pelas quais ela foi acusada de exagerar nos filtros e tentar aparentar uma idade que não tem.

Ultimamente, ela tem sido alvo de duras críticas, pois os usuários que a seguem se dividiram em dois grupos: alguns a defendem por mostrar seu lado mais sensual, enquanto outros afirmam que ela já não está mais na idade e que, apesar do que ela proclama, ainda sente falta e busca a atenção de seu ex, Gerard Piqué.

Shakira compartilha novo vídeo, mas é criticada por este detalhe

Shakira continua promovendo seu novo álbum e as músicas que o compõem. Desta vez, foi lançado um divertido vídeo onde ela é vista cantando sua música com Cardi B, ‘Puntería’ dentro de um Lamborghini Urus (cujo valor ultrapassa os 230 mil dólares) ao lado de uma de suas melhores amigas.

Do carro, a famosa conseguiu chamar a atenção, não apenas por dirigir um dos carros mais caros do mercado, mas também por suas roupas extravagantes em verde e branco.

Com apenas alguns segundos, as amigas compartilharam um momento divertido cantando um dos versos de pontaria enquanto Shakira dirigia o luxuoso carro, ambas entoaram em uníssono: "Tienes boa pontaria, sabes por onde me atingir para que eu fique rendida. Me ataca onde mais dói, você não me convém. Mas na sua cama ou na minha, tudo isso eu esqueço".